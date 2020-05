Alcaro zieht ohne Oliver Blüher zu OSMAB nach Rösrath

Oliver Blüher

Die 2009 gegründete hundertprozentige Tochter der OSMAB Unternehmensgruppe Alcaro hat einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur strategischen Weiterentwicklung vorangebracht. Ab sofort steuert die bisher in Köln anässige Alcaro Invest GmbH ihre Immobilienprojekte mit einem Ende 2019 maßgeblich verstärktem Projektentwicklerteam vom Hauptsitz der OSMAB in Rösrath aus.

„Mit diesem Schritt wollen wir die Synergien unserer kontinuierlich gewachsenen, mittelständischen Unternehmensgruppe besser nutzen“, erklärt Anton Mertens, Vorstandsvorsitzender der OSMAB Holding AG und Geschäftsführer der Alcaro Invest.



Der bisherige Prokurist und kaufmännische Leiter Oliver Blüher ist dabei allerdings nicht mehr mit von der Partie. Der Diplom-Immobilienwirt ist in die Rolle des Unternehmers gewechselt und hat die Aconlog Projektentwicklung GmbH gegründet.



„Leider hat uns Oliver Blüher nach elf erfolgreichen Jahren verlassen“, berichtet Anton Mertens. „Wir trennen uns ungern von ihm, er hat das Profil von Alcaro entscheidend mitgeprägt“, so Mertens.



„Das Geschäft mit zukunftsorientierten Logistikimmobilienlösungen entwickelt sich weiter. Gefragt sind innovative Baukonzepte und Strategien für noch mehr Nachhaltigkeit im Logistikbereich“, kommentiert Oliver Blüher seinen Weggang. „Als Unternehmer kann ich jetzt allen Projekten meine Handschrift mit auf den Weg geben. Gleichzeitig starten wir mit dem Spirit eines Start-ups, das von den Möglichkeiten der Digitalisierung, Flexibilisierung und den Möglichkeiten der Skalierung profitiert.“



„Alcaro gemeinsam mit Udo Büntgen-Hartmann und Anton Mertens seit 2009 als verlässlichen Projektentwickler im Markt zu etablieren, war eine inspirierende Erfahrung. Jetzt möchte ich mich neuen, unternehmerischen Herausforderungen stellen“, so Blüher weiter.



Aktuell befinden sich insgesamt 330.000 m² qualitativ hochwertige Gebäudeflächen in der Pipeline, die Alcaro unter der Ägide von Markus Kroner, Prokurist und technischer Leiter, in Frechen, Köln und Düren errichtet. U.a. entwickelt der Projektentwickler für Industrie- und Logistikimmobilien unter der Projektleitung von Peter Bergmann derzeit auf dem Gelände des Güterverkehrszentrums-Süd (GVZ) unter dem Namen „Log Plaza Frankfurt (Oder)“ bis zu 160.000 m² moderne Nutzflächen für die Leichtproduktion und den E-Commerce in der Metropolregion Berlin.