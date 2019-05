Alcaro gewinnt Peter Bergmann als Projektleiter

Peter Bergmann

Alcaro Invest verstärkt sein Team und verpflichtet Peter Bergmann (48) als Projektleiter, insbesondere für die Regionen Nord und Ost. Der Diplom-Betriebswirt für Immobilien bringt für die neue Aufgabe mehr 25 Jahre Berufserfahrung in leitenden Funktionen in der Immobilienbranche u.a. bei Stute Logistics, der GC-Gruppe und beim Flughafen Leipzig/Halle mit, davon zehn Jahre in der Assetklasse Logistik.

.

„Die Anzahl und Größe unserer Projekte wächst kontinuierlich bundesweit. Um dieses Portfolio an bedarfsgerechten und kundenspezifischen Erstellungen von Logistik- und Light Industrial-Immobilien bestmöglich umzusetzen, verstärken wir die Ebene unserer Projektleiter“, sagte Anton Mertens, Gesellschafter und Geschäftsführer der Alcaro Invest GmbH.



Peter Bergmann vereint profundes Wissen im Immobilienmanagement mit einer hohen Vermarktungs- und Akquisitionskompetenz. Damit ergänzt er das Alcaro-Team um den Prokuristen und kaufmännischen Projektleiter Oliver Blüher sowie den Prokuristen und technischen Projektleiter Markus Kroner.