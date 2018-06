Alcaro sichert sich erneut im Rheinland stillgelegte Flächen mit Ausbaureserve

Luftaufnahme der Rudolf-Diesel-Straße 23

Die Alcaro Invest GmbH, startet ein weiteres Projekt im Rheinland. In einer Off-Market-Transaktion hat sich der Investor in der Rudolf-Diesel-Straße 23 in Frechen ein 43.000 m² großes und mit über 15.000 m² Büro- und Lagerflächen bebautes Grundstück gesichert.

Das Alcaro-Konzept sieht vor, das ehemalige Bauhaus-Importlager nachhaltig für Logistik- und E-Commerce-Unternehmen inklusive Heizung und LED-Lampen zu ertüchtigen und sie wieder dem Immobilienzyklus zuzuführen. Bereits ab Juli 2018 werden die Logistikflächen ab einer Größenordnung von 3.000 m² zur Anmietung zur Verfügung stehen. Zudem bietet der Standort Platz für einen Erweiterungsneubau mit über ca. 6.000 m² Logistikflächen, der 2019 realisiert werden soll.



„Der Gewerbestandort Frechen ist seit Jahren nachhaltig voll vermietet und bietet keine Grünflächen für Projektentwicklungen mehr“, sagt Anton Mertens, Geschäftsführer der Alcaro Invest GmbH. „Das neue Areal mit seinem Wertsteigerungspotenzial entspricht genau unserer klassisch opportunistischen Anlagestrategie. Mit dem Erwerb, der Sanierung und dem Ausbau des Brownfields wollen wir den gewerbe- und logistiktreibenden Unternehmen Möglichkeiten für ihr weiteres Wachstum bieten. Hierfür investieren wir insgesamt einen zweistelligen Millionenbetrag.“



„Perspektivisch werden wir das Value-Add-Projekt zum Log Plaza Frechen entwickeln“, kommentiert Oliver Blüher, Prokurist der Alcaro Invest GmbH. Mit der Konversion von leerstehenden Flächen in Kombination mit Nachverdichtung hatte Alcaro Invest bereits vor sechs Jahren seinen ersten Log Plaza in der Kölner Hugo-Eckener-Straße 21 erschaffen.



Bei dem neuen Investment handelt es sich nach dem Log Plaza Boschstraße um das zweite, derzeit im Rheinland in der Realisierung befindliche Projekt der Alcaro Invest GmbH.