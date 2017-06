Alcaro Invest realisiert zweite „Log Plaza Colonia“

Log Plaza Colonia

Vor der eigenen Haustür will der deutschlandweit engagierte Kölner Logistik-Immobilien-Investor und -Entwickler Alcaro Invest ab sofort erneut verstärkt kehren: Die Rheinländer planen die Errichtung einer zweiten „Log Plaza Colonia“ im rechtsrheinischen Porz. In Nachbarschaft zum Flughafen Köln-Bonn, respektive zum Airport Business-Parks, hat Alcaro dazu über eine Objektgesellschaft ein 60.000 m² großes Gelände erworben. Verkäufer ist ein privater Investor. Über den Kaufpreis wurde nichts verlautbart.

Alcaro Invest hatte 2014 eine erste „Log Plaza Colonia“ im linksrheinischen Ossendorf, auf einem 65.000 m² großes Areal im Gewerbegebiet Butzweiler Hof, erfolgreich an den Start geschickt. Die Kapazitäten von 9.000 m² waren nur wenige Wochen nach Fertigstellung komplett vermietet. Die Option auf zusätzliche 7.000 m² schon damals in den Raum gestellt worden.



Der Grundstücks-Neuerwerb in Porz ist bereits mit einer 29.000 m² großen Bestandsimmobilie versehen. Die Kölner wollen den Standort im Schulterschluss mit dem derzeitigen Nutzer erstens langfristig aufwerten und - damit einhergehend - um 15.000 m² Logistikfläche aufstocken. Gleichzeitig kündigte Oliver Blüher, Projektleiter der Alcaro Invest GmbH, an, im Großraum Köln gezielt weiter nach Logistikprojekten zu suchen, die - nach entsprechender Prüfung - zeitnah umgesetzt werden sollen/können. „Um die steigende Nachfrage adäquat zu bedienen, rücken Brownfield Investments dabei verstärkt in den Vordergrund,“ bekräftigt Oliver Blüher.



Aktuell laufen derzeit aber auch die Bauarbeiten im brandenburgischen GVZ Großbeeren auf Hochtouren. Erst im März hatte Alcaro dort den Start des zweiten Bauabschnitts der „Log Plaza Brandenburg" angekündigt. Dort entstehen vier neue Hallenabschnitte mit insgesamt 46.000 m² Logistik- und Weiterverarbeitungsfläche. Bei Fertigstellung dieses zweiten Bauabschnitts Anfang 2018 steht dem britischen Onlinehändler Asos ein insgesamt 92.000 m² großes Logistikzentrum zur Verfügung. Mit diesem Bauabschnitt erhöht Alcaro sein Projektvolumen im GVZ Großbeeren nunmehr auf 200 Mio. Euro.