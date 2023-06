Alcaro Invest setzt regionales Engagement in Frankfurt an der Oder fort

Alcaro Invest setzt auch 2023 sein regionales Engagement in Frankfurt an der Oder fort. So unterstützt das Unternehmen wieder als einer der Hauptsponsoren das HanseStadtFest „Bunter Hering“ vom 7. bis 9. Juli sowie die Feierlichkeiten zu „700 Jahre Lichtenberg“ im Frankfurter Stadtteil Lichtenberg am 16. Juni 2023. Für diesen Zweck wurde bereits ein Scheck von Anton Mertens von Alcaro Invest an den Beigeordneten Jugend, Soziales und Gesundheit der Stadt Frankfurt (Oder), Jens-Marcel Ullrich, auf dem 44 Hektar großen Log Plaza Gelände übergeben.

„Schon jetzt freuen sich viele Menschen in der Region auf das größte Volksfest in Ostbrandenburg in der Doppelstadt Frankfurt (Oder) / Slubice Anfang Juli. Als Stadt begrüßen wir das Engagement der Wirtschaft und freuen uns auf ein schönes gemeinsames Fest“, so René Wilke, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder). „Auch die Unterstützung des 700. Geburtstags des Frankfurter Stadtteils Lichtenberg begrüße ich sehr.“



„Wir freuen uns sehr, dieses Jahr gleich zwei Events in Frankfurt / Slubice unterstützen zu können. Das HanseStadtFest Anfang Juli ist ein echtes kulturelles Highlight für die ganze Region Ostbrandenburg und die grenzüberschreitende Doppelstadt. Als hier aktives und verankertes Unternehmen unterstützt Alcaro Invest natürlich gern das Stadtteilfest ‚700 Jahre Lichtenberg‘ im Juni “, so Anton Mertens von Alcaro Invest. „Regionales Engagement ist uns hier in Frankfurt (Oder) sehr wichtig, ebenso lokale Verankerung.“



Das HanseStadtFest findet vom 7. bis 9. Juli in Frankfurt (Oder) statt. Mit dem HanseStadtFest feiert Frankfurt zusammen mit dem polnischen Teil der Doppelstadt, Slubice, jährlich den Stadtgeburtstag. Beim HanseStadtFest gibt es zahlreiche Aktionen, Ausstellungen, Oderrundfahrten, Sommerkino und Live-Konzerte, unter anderem mit Sara James, MIA, Kamea Partynation mit DJ Pasha Germany, Cobblestones, Zakopower, Thomas Anders und Jürgen Kerth und dem Brandenburgischen Staatsorchester.



Das Stadtteilfest „700 Jahre Lichtenberg“ fand am 16. Juni im Stadtteil Lichtenberg auf dem Gelände des Log Plaza Frankfurt (Oder) statt. Als Highlight hatte die Fanfarengarde Frankfurt an der Oder e.V. einen Auftritt. Das Fest wurde durch Grußworte der Ortsvorsteherin, des Oberbürgermeisters und Vertretern von Alcaro und des Nutzers der ersten von sechs zukünftigen Logistikimmobilien, EV Cargo Global Forwarding GmbH, eröffnet.