Alcaro wird seine Entwicklertätigkeit in Kerpen auf insgesamt ca. 76.500 m² Neubaufläche erhöhen. Der Projektentwickler hat die Baugenehmigung für seinen mittlerweile siebten Logistikkomplex im Log Plaza-Stil in Kerpen erhalten. Das 20.570 m² große Entwicklungsgrundstück liegt in der Heisenbergstraße in einem Gewerbegebiet in Kerpen-Türnich.…

Fotos: Alcaro



[…]