Alcaro feiert Richtfest und Vollvermietung in Kerpen

Alcaro Invest hat am 30. Juni 2021 das Richtfest für seinen siebten Logistikkomplex „Log Plaza“ in Kerpen gefeiert. Nutzer des insgesamt 13.000 m² Nutzfläche umfassenden Objekts mit Photovoltaikanlage wird die Gottfried Stiller GmbH. Das Unternehmen wird den Neubau ab 1. Dezember 2021 beziehen.

