Alcaro feiert Richtfest im Log Plaza Wankelstraße

Der Kölner Projektentwickler Alcaro Invest hat am 14. November 2017 das Richtfest für den Neubau des 9.000 m² großen modernen Logistikgebäudes im „Log Plaza Wankelstraße“ gefeiert. Im Beisein des Managements, der Handwerker, potenzieller Mieter und der Wirtschaftsförderung der Kolpingstadt Kerpen zog Alcaro nach altem Brauch den Richtkranz hoch und bedankte sich insbesondere bei den Handwerkern für ihre bisher geleistete gute Arbeit. Das neueste Projekt der Alcaro Invest an der Autobahn A61 soll bereits Anfang 2018 fertig werden.

Die ab 3.000 m² teilbaren Flächen eignen sich neben der Lagerung und Kommissionierung von Waren insbesondere als Teil eines funktionierenden Citylogistik-Systems für die Stadt Kerpen sowie als E-Fulfilmentcenter für die Metropole Köln.





Foto v.l.n.r.: Oliver Blüher (Projektleiter Alcaro) und Addy Muckes (Stellvertretender Bürgermeister Kolpingstadt Kerpen) ziehen gemeinsam den Richtkranz hoch.



„Während wir mit der Fertigstellung des Logistikpark Log Plaza Wankelstraße unseren Beitrag zur logistischen Versorgung der Stadt Kerpen und der Metropolregion Köln auf 36.000 m² Hallenfläche erhöhen, planen wir bereits das nächste Distributionszentrum“, erläuterte Oliver Blüher, Projektleiter der Alcaro Invest, in seiner Rede. „Im ersten Quartal starten wir mit den Abriss eines nicht mehr zeitgemäßen Objekts in der Kerpener Boschstraße am Autobahnkreuz A4.“ Hier errichtet Alcaro ab 2018 weitere 26.000 m² technisch hochwertige Logistikflächen. Der Projektentwickler hatte das 50.000 m² große, bebaute Grundstück Boschstraße 61-65 im dritten Quartal von einem privaten Investor für sein mittlerweile fünftes Projekt in der Kolpingstadt erworben, da keine unbebauten Logistik-Grundstücke mehr zur Verfügung stehen. Nach dem Abriss des Altgebäudes soll voraussichtlich bereits im Q2 2018 mit dem Bau der Neubauflächen gestartet werden. Das neue Projekt wird, wie die Kerpener Neubauflächen in der Wankelstraße, nach dem von Alcaro initiierten Log Plaza Konzept umgesetzt.