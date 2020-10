Alcaro erhält Baugenehmigung für Großprojekt Log Plaza Frankfurt (Oder)

Seit Jahren ist Brandenburg als Innovationsstandort in aller Munde, aktuell macht insbesondere die Ansiedlung von Tesla prominent von sich reden und das Tempo á la Elon Musk. Dass dieses auch ein deutsches mittelständisches Unternehmen gemeinsam mit der ostbrandenburgischen Stadt Frankfurt (Oder) schaffen kann, zeigt der Projektentwickler Alcaro. Innerhalb von drei Monaten hat die Alcaro Invest GmbH in guter Zusammenarbeit mit der lokalen Politik und Verwaltung die Baugenehmigung für den ersten, 41.000 m² großen Bauabschnitt mit unmittelbarem Zugang zur Autobahn A12/E30 erhalten. Nach der Entwicklung von über 200.000 m² Logistikfläche im GVZ Berlin Süd/Großbeeren, nimmt Alcaro mit dem Log Plaza Frankfurt (Oder) nun sein zweites Großprojekt in Brandenburg in Angriff.

