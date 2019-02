Alcaro baut weiteren „Log Plaza Colonia“

Innerstädtische Lagen sind im Bereich Logistik immer stärker gefragt: Die Alcaro Invest konnte sich jetzt im Stadtgebiet von Köln ein 20.000 m² großes Grundstück sichern. Unter dem Namen „Log Plaza Colonia“ plant der Investor im Südosten der Stadt bis 2020 einen 11.000 m² großen Neubau unter anderem für die City-Logistik zu errichten. Bei dem Erwerb der Liegenschaft Poll-Vingster-Straße 126-128 war Greiff & Contzen beratend und vermittelnd tätig. Über den Kaufpreis wurde von allen Seiten Stillschweigen vereinbart. „Für uns sind innerstädtisch gelegene Gewerbegrundstücke wie dieses sehr wichtig, um den Anforderungen an moderner City Logistik gerecht zu werden“, kommentiert Projektleiter Oliver Blüher. Mit seiner guten Anbindung an den Östlichen Zubringer sowie an die Autobahnen A 559, A4 und A3 ist der Standort prädestiniert für die von Nahversorgern und E-Commerce-Unternehmen dringend benötigten modernen Flächen für die innerstädtische Logistik.

.

Bei dem Projekt handelt es sich um einen weiteren „Log Plaza Colonia“ am Unternehmenshauptsitz Köln, den Alcaro realisiert. Der erste Logistikpark mit dieser hohen Ausstattungsqualität und Drittverwendungsfähigkeit wurde 2014 in Ossendorf im Nord-Westen der Rheinmetropole in Betrieb genommen. Die jüngst erworbene Industriebrache ist noch mit einem Lagergebäude aus den 70er Jahren bebaut, das Alcaro im zweiten Quartal 2019 zurückbauen wird.



„Aktuell investieren wir rund 50 Millionen Euro an drei Standorten in zukunftsfähige Logistikimmobilien in der Metropolregion Köln. Damit wollen wir die Lieferströme des Handels und der Hersteller unterstützen, die sich aufgrund der Digitalisierung und des Endkonsumentenverhaltens verändern“, sagt Anton Mertens, Geschäftsführer der Alcaro Invest GmbH.