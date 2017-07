Albert Speer + Partner erhalten Zuschlag für Pioneer-Quartier

Sie sollen/dürfen einem rund 50 Hektar großen Areal, auf dem bis zu 1.500 Wohnungen errichtet werden sollen, „ein Gesicht geben“: Das Frankfurter Planungsbüro Albert Speer + Partner hat den Zuschlag für das städtebauliche Konzept der Konversion der ehemaligen Pioneer-Kaserne im Hanauer Stadtteil Wolfgang erhalten. Auf dem rund 50 Hektar großen Areal sind rund 1.500 Wohnungen geplant. Die Frankfurter obsiegten im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung schlussendlich über die Mitbewerber BB22 und Planquadrat.

Ein „Vorzeigeprojekt“ in vielerlei Hinsicht will die LEG Hessen-Hanau, eine zweckgebundene Gesellschaft der stadteigenen BauProjekt Hanau GmbH und der DSK BIG Gruppe, mit der Quartiersentwicklung schaffen. Gedacht ist dabei nicht nur an Kriterien naturnahen und kommunikativen Wohnens, sondern besonders auch an ressourcenschonendes und energieeffizientes Bauen. Die Stadt hat das Projekt bereits erfolgreich als „Klima-Pionier-Quartier“ für das Bundesprogramm Stadtumbau angemeldet.



Albert Speer + Partner wollen die „grüne Anmutung“ des Areals quasi zum Charakteristikum des angedachten neuen Parkstadttypus machen. Im Fokus steht überdies eine sozial- und alters-gemixte Klientel unterschiedlicher Familienstatustypologie. Der aktuelle Plan sieht den Offenlegungsbeschluss für das erste Quartal 2018 und den Satzungsbeschluss für den Sommer vor. Ab dem Herbst könnten an der Aschaffenburger Straße dann die Bagger rollen. Einzelne Grundstücke sollen im übrigen direkt an Bauherren weitergereicht werden – ohne Bauträger-Bindung.