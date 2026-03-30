Albert Angersbach startet als neuer CRO der UniCredit Bank Austria

Wie bereits im Dezember 2025 angekündigt tritt Albert Angersbach, bisher Head of Credit Risk Operations bei der HypoVereinsbank (HVB), mit 1. April 2026 die CRO-Position der UniCredit Bank Austria an. Er folgt Wolfgang Schilk nach, der zum gleichen Zeitpunkt die Rolle des CRO bei der HVB in Deutschland antritt.

.

„Mit dem Jobantritt von Albert Angersbach begrüße ich einen international erfahrenen und ausgewiesenen Risiko-Experten zurück in der UniCredit Bank Austria. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam die Profitabilität und Stabilität der Bank erfolgreich vorantreiben werden. An dieser Stelle möchte ich Wolfgang Schilk für seine hervorragende Arbeit als CRO in den vergangenen fünf Jahren danken. Er hat einen sehr wertvollen Beitrag zur Profitabilität, Effizienz und Stabilität der UniCredit Bank Austria geleistet. Ich wünsche ihm einen erfolgreichen Start in seiner neuen wichtigen Funktion bei der HVB“, sagt Ivan Vlaho, CEO der UniCredit Bank Austria.



Albert Angersbach kehrt dorthin zurück, wo seine Karriere begann: Er startete seine Berufslaufbahn 2006 als Corporate und Industry Analyst bei der UniCredit Bank Austria. Nach seiner Tätigkeit als Credit Officer bei der Deutschen Bank wechselt er 2010 wieder in die UniCredit Gruppe und übernahm die Funktionen des Head of Underwriting und später des CRO bei der ATF Bank in Kasachstan. Danach arbeitete Angersbach u.a. als CRO bei den UniCredit-Banken in Kroatien, der Türkei, Russland und Bulgarien. Zuletzt fungierte er als Head of Credit Risk Operations bei der HypoVereinsbank in München. Albert Angersbach schloss sein Studium an der Frankfurt University of Applied Sciences im Jahr 2006 mit einem Master-Abschluss in International Finance and Law ab.