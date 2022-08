Die Albatros Real Estate GmbH hat in Hamburg eine aufgeteilte Anlageimmobilie mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 635 m² in exklusiver Lage gekauft. Die Wohn- und Geschäftshaus in der Brahmsallee 125 verfügt über 15 Wohnungen (ca. 615 m²) und eine Gewerbeeinheit (ca. 20 m²). Der Kaufpreis lag beim 46,3-Fachen der Jahresnettokaltmiete.

