Alasco zieht vom Business Center ins Leo 21

Nachdem die Alasco GmbH bisher in einem Münchener Business Center ansässig war, mietet das 2018 gegründete Unternehmen aufgrund seines dynamischen Wachstums nun seine ersten eigenen Flächen an. Voraussichtlich im 4. Quartal 2019 wird der Spezialist für digitales Kostenmanagement von Bauprojekten rund 660 m² in der Leopoldstraße 21 im Münchener Stadtteil Schwabing-West beziehen. Eigentümer des knapp 3.500 m² großen Geschäftshauses ist ein Family Office aus München. Savills war sowohl für den Mieter als auch den Vermieter beratend tätig und erzielte somit die Vollvermietung der Immobilie, nachdem das Unternehmen bereits zwei Monate zuvor 100 m² an eine Rechtsanwaltskanzlei vermitteln konnte.

.

„Die Immobilie überzeugt insbesondere durch ihre sehr gut angebundene, zentrale Lage und ein optimales Arbeitsumfeld“, erläutert Nico Jungnickel, Director und Head of Munich Office bei Savills in München. Die U-Bahn-Station Giselastraße liegt direkt vor der Haustür, der Englische Garten ist fußläufig erreichbar und bietet diverse Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten.



Parallel hat das Maklerhaus einen Vermietungserfolg im Münchner Osten erzielen können. Eine Behörde wird voraussichtlich im Herbst 2019 rund 1.300 m² Büro- und 500 m² Archivfläche in der Neumarkter Straße 18-22 beziehen. Eigentümer der Immobilie ist ein institutioneller Investor, vertreten durch die Mono Asset Management GmbH. Bei dem betreffenden Objekt handelt es sich um ein ehemaliges Verlagsgebäude, das umfassend modernisiert wurde und zu knapp 90 % vermietet ist. Die angemieteten Flächen werden gemäß der Mieteranforderungen komplett neu ausgebaut.



„Der Deal bestätigt einmal mehr, dass der Münchener Osten für viele Unternehmen immer attraktiver wird. Insbesondere mit der optimalen öffentlichen Anbindung an die S-Bahn-Stammstrecke kann der Standort punkten“, erläutert Stephan Schörnig, Associate Director bei Savills in München. Dieser Trend spiegelt sich auch im Flächenumsatz des ersten Halbjahres wider. Insgesamt wurde in der Innenstadt Ost ein Flächenumsatz in Höhe von 158.400 m² registriert, was einem Anteil von 37 Prozent am gesamten Vermietungsvolumen in der Münchner Innenstadt. entspricht. Besonders im Fokus steht das Werksviertel und der Munich Art District. Nach Einschätzung von Hubert Keyl, Niederlassungsleiter und Leiter Bürovermietung bei Cushman & Wakefield in München, kann das starke Interesse für den Osten durch Flächensuchende in den nächsten Monaten jedoch nur bedingt gestillt werden. Er geht davon aus, dass sich der Flächenengpass weiterhin zuspitzt und sich demnach die Nachfrage zum Jahresende hin in den Westen verschieben wird.