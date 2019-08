Al-Wazir übergibt Förderbescheid für Studierendenwohnheim

Am Campus des Instituts für Sportwissenschaften der Goethe-Universität in Frankfurt entsteht ein neues Wohnheim für 297 Studierende. Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al Wazir übergab jetzt die Förderbescheide über rund 6,9 Millionen Euro aus dem Landesprogramm „Studentisches Wohnen“. Wie in allen Hochschulstädten besteht auch in Frankfurt ein hoher Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. „Mit unserem Förderprogramm setzen wir genau hier an“, erklärte Al Wazir. „In Frankfurt unterstützen wir ein Bauvorhaben für bezahlbare Unterkünfte in Hochschulnähe.“

.

In der Ginnheimer Landstraße 39 a-c werden den Studierenden Apartments mit Wohnflächen von rund 20 m² zur Verfügung stehen, insgesamt werden rund 5.700 m² Wohnraum gefördert. Das Gebäude wird im Passivhausstandard mit einer Photovoltaikanlage gebaut und soll im Frühjahr 2020 bezugsfertig sein. Die Apartments sind mit Duschbad und Küchenzeile ausgestattet, fünf davon sind barrierefrei. Die Anfangsmieten sollen bei 10,50 Euro/m² liegen.



„In den vergangenen Jahren haben wir über 1.000 Wohnheimplätze gebaut oder angemietet“, erklärte Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz, Verwaltungsratsvorsitzender des Studentenwerks und Vizepräsident der Goethe-Universität. „Bei mehr als 60.000 Studierenden in Frankfurt müssen wir jedoch noch viel tun, um jedem 10. Studierenden einen Platz in einem öffentlichen Wohnheim zur Verfügung zu stellen. Der Neubau am sportwissenschaftlichen Campus der Goethe-Universität ist ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung, den ich sehr begrüße.“ Er dankte für die bisher gewährte tatkräftige Unterstützung aller Beteiligten und Unterstützern, dem Land Hessen und der Stadt Frankfurt. „Dennoch besteht weiterhin ein dringender Handlungsbedarf in Form von ausreichenden Baukostenzuschüssen, geeigneten Grundstücken sowie Anmietobjekten.“



In der letzten Legislaturperiode hatte die Landesregierung das Hessische Wohnraumfördergesetz geändert und dadurch die Möglichkeit geschaffen, auf Basis der Regelungen der sozialen Wohnraumförderung studentisches Wohnen gezielt zu fördern.



Al-Wazir dankte dem Bauherrn Studentenwerk Frankfurt und verwies auf die besondere Knappheit sozialen Wohnraums: „In den nächsten Jahren ist die soziale Wohnraumförderung eine unserer größten Aufgaben“, betonte der Minister. „Unser Ziel ist, dass Jede und Jeder in Hessen eine Wohnung zu einem angemessenen Preis finden kann.“



„Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren bereits Maßnahmen ergriffen, um bezahlbaren Wohnraum zu erhalten und die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum zu unterstützen. Wir werden die Mittel für den sozialen Wohnungsbau nochmals steigern, und zwar auf 2,2 Mrd. Euro bis 2024. Noch nie gab es in Hessen mehr Geld für gefördertes Wohnen.“



Das Grundstück wurde dem Studentenwerk durch die Goethe-Universität im kostenfreien 99-jährigen Erbbaurecht überlassen. Die voraussichtlichen Projektkosten sind mit rund 23 Mio. Euro beziffert.