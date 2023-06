Alìtus verkauft Nahversorgungszentrum in Stollberg

Alìtus Capital Partners hat ein Nahversorgungszentrum in Stollberg im Erzgebirge an einen institutionellen Investor verkauft. Die Immobilie in der Chemnitzer Straße 27 wurde im Jahr 1997 errichtet und befindet sich auf einem rund 6.000 m² großen innerstädtischen Grundstück an der Hauptdurchgangsstraße in Stollberg bei Chemnitz. Das Objekt hat eine Gesamtfläche von ca. 1.300 m² und verfügt über 80 Stellplätze. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Eine Tochtergesellschaft von Alìtus Capital Partners hat die Immobilie Mitte 2021 erworben [wir berichteten]. Seither wurden umfangreiche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an dem Objekt durchgeführt. Ein Schwerpunkt bei der Weiterentwicklung war die Revitalisierung des Daches durch Tragwerkmaßnahmen. Außerdem wurden umfassende Ertüchtigungen der Parkflächen sowie die Modernisierung der Beleuchtung auf dem Gelände vorgenommen.



Zu den Mietern im Nahversorgungszentrum zählen Lidl als Ankermieter sowie ein Getränkemarkt und eine Bäckerei. Die Liegenschaft befindet sich an einem etablierten Standort mit großem Einzugsgebiet. Die große Kreisstadt Stollberg im Erzgebirge im Erzgebirgskreis hat rund 12.000 Einwohner.



Alìtus Capital Partners wurde bei der Transaktion rechtlich von Bissel + Partner Rechtsanwälte PartGmbB beraten.