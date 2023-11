Alìtus erwirbt Fachmarkt in Strullendorf

Alìtus Capital Partners hat eine Einzelhandelsimmobilie in Strullendorf im Landkreis Bamberg erworben. Bei der Immobilie handelt es sich um ein Single-Tenant-Objekt mit einer Grundstücksfläche von 5.177 m² und einer Gesamtmietfläche von 873 m². Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das Objekt in der Martin-Luther-Straße 49 wurde 1996 für Lidl errichtet und verfügt über 89 Stellplätze. Alleinmieter der Immobilie ist seit 2021 der Discount-Baumarkt „Sonderpreis Baumarkt“. Bei der Liegenschaft handelt es sich um einen etablierten Standort südöstlich von Bamberg. Die Immobilie bietet eine gute Anbindung an die Autobahn A73 und befindet sich in direkter Nachbarschaft zu weiteren Einzelhandelsunternehmen.



Timo Lausch, Leiter Investmentmanagement bei Alìtus Capital Partners, betont, dass es sich bei dem Ankauf der Retail-Immobilie um keinen Einzelfall handelt: „Wir möchten auch in dieser anspruchsvollen und fordernden Marktlage unser Einzelhandelsportfolio um Objekte mit kurz- und mittelfristigem Wertschöpfungspotenzial erweitern. Insbesondere in der Assetklasse Basic Retail sind wir hierzu deutschlandweit aktiv und haben uns zum Ziel gesetzt, kurzfristig weitere Objekte zu erwerben. Idealerweise sollten die Immobilien einen Ankermieter aus dem Lebensmittelsektor und eine überschaubare Restmietlaufzeit aufweisen.“



„Die Immobilie erfüllt durch Lage, Mietvertragsparameter und eine gute Gebäudesubstanz wesentliche Kriterien für einen Ankauf und fügt sich somit sehr gut in unsere Unternehmensstrategie ein", ergänzt Manfred Kronas, geschäftsführender Gesellschafter von Alìtus Capital Partners.



Mocedi, ein Netzwerkunternehmen der Alìtus Gruppe, ist für die Risikobewertung und Absicherung der Einzelhandelsimmobilie verantwortlich.