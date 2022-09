Alìtus entwickelt Erlangener „König Otto Hotel“ weiter

Alìtus Capital Partners stellt Pläne für die Weiterentwicklung des ehemaligen Drei-Sterne-Hotels „König Otto“ vor. Das Unternehmen hatte das Gesamtareal mit einer Grundstücksfläche von insgesamt rund 2.400 m² im Jahr 2020 erworben. Die Liegenschaften verteilen sich auf ein Hotel, zwei benachbarte Wohn- und Geschäftshäuser sowie ein unbebautes Grundstück.

.

Im Rahmen der Planungen zur Weiterentwicklung des Gesamtareals um das ehemalige Hotel wurde das bislang unbebaute Grundstück in der Henkestraße 60 sowie das Geschäftshaus Henkestraße 60a mit Grundstücksflächen von insgesamt ca. 1.200 m² an ein Family Office aus der Region veräußert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Für das „König Otto“-Areal ist es das Ziel von Alìtus, die verbleibenden Bestandsobjekte umfassend zu revitalisieren und das Gebäudeensemble durch gemischte Nutzungsarten zukunftsfähig aufzustellen. Mit der Entwicklung wurde jetzt die eigene Projektentwicklungsgesellschaft der Unternehmensgruppe, Alìtus Development, beauftragt.



Das geplante Mixed-Use-Konzept von Alìtus sieht 33 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten mit zusammen rund 3.100 m² oberirdischer Bruttogeschossfläche vor. Das ehemalige und hochwertig gebaute Hotelgebäude aus den 1990er-Jahren befindet sich an der Ecke Werner-von-Siemens-Straße 30/Henkestraße 54-56 mit einer Grundstücksfläche von rund 1.200 m². Die Bestandsobjekte sollen kernsaniert werden, wobei das Gebäude Henkestraße 54 unter Denkmalschutz steht. Der Erlanger Investmentmanager rechnet für das Gesamtprojekt mit Investitionskosten von etwa 12-15 Millionen Euro.



„Das ‚König Otto Hotel‘ war lange ein wichtiger Teil von Erlangen. Es freut mich, dass wir die Geschichte des Areals jetzt weiterschreiben können. Im alten Bestand realisieren wir ein zeitgemäßes Ensemble, das Wohnen und Gewerbe miteinander verbindet. Damit leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der Innenstadt„, sagt Manfred Kronas, Geschäftsführender Gesellschafter Alìtus Capital Partners.



„Wir freuen uns, mit der Alìtus Development diese zentrale Lage in der Erlanger Innenstadt maßgeblich prägen zu können. Die Alìtus-Gruppe hat bewusst eine lange Planungsdauer in Kauf genommen, um dem Standort und den denkmalgeschützten Bereichen mit einem passgenauen und zukunftsfähigen Konzept gerecht zu werden. Die Bedeutung des Standorts macht die Revitalisierung des ehemaligen Hotels zu etwas Besonderem“, so Philipp Striegel, Geschäftsführer Alìtus Development.



Die Grundstücke liegen im Zentrum von Erlangen, fußläufig zur Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sowie zur Fußgängerzone. Über den rund einen Kilometer entfernten Hauptbahnhof und die naheliegende Autobahn A73 besteht Anschluss an den bundesweiten Fernverkehr.