Alìtus Capital Partners sichert sich Nürnberger Encad-Office

Der Investment- und Asset-Manager Alìtus Capital Partners (ACP) hat eine zweite, veritable Transaktion in trockene Tücher gebracht: Die Erlanger, seit Juli 2016 marktaktiv [Manfred Kronas und Uwe Stielke gründen Investment-Unternehmen], haben sich das prominente Büro- und Geschäftshaus Encad-Office an der Äußeren Sulzbacher Straße 16 in Nürnberg für ein privates Investorenkonsortium gesichert. Die Immobilie wurde von der FLE GmbH, Tochter der französischen LFPI Gruppe, aus dem Bestand einer ihrer Spezialfonds verkauft. Die Haltedauer der in 2015 erworbenen Immobilie [FLE-Spezialfonds investiert in Nürnberg] betrug gerade mal ein Jahr. Über den Kaufpreis wurde nichts verlautbart. ACP hatte erst im Oktober den Ankauf des Erlanger Bürohauses Papilio-Office für ein Family Office aus der Branche „Halbleitertechnik“ mit einem Investitionsvolumen von über 10 Mio. Euro vermeldet, das von Sontowski & Partner projektiert und kürzlich fertiggestellt wurde.

Die Nürnberger Immobilie stammt aus dem Jahr 2002 und ist vollvermietet. Die 5.660 m² Nutzfläche verteilen sich auf insgesamt 13 Mieteinheiten. Langfristig einquartiert haben sich ein international aufgestelltes Engineering-Unternehmen, eine Zeitarbeitsfirma und eine Immobiliengesellschaft. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge wird mit 4,5 Jahren veranschlagt. Zum Objekt gehören 100 eigene Stellplätze. ACP übernimmt mit dem Verkauf das Asset-Management des Encad-Office. Begleitet wurde die Transaktion von den Beratern von Colliers International, die das Objekt inzwischen bestens kennen dürften, denn sie begleiteten auch in 2015 exklusiv den Verkauf an FLE.



„Es ist uns gelungen, eine qualitativ hochwertige Büroimmobilie in der Metropolregion Nürnberg aufzutun. Neben unserem bundesweiten Fokus auf opportunistischen Einzelhandelsimmobilien, investieren wir auch sehr gerne vor der eigenen Haustüre in Gewerbeimmobilien im Allgemeinen. Das können auch Core-Produkte sein, wenn diese ein adäquates Renditeprofil aufweisen“, erklärte Uwe K. Stielke, geschäftsführender Gesellschafter der ACP, im Nachgang des Abschlusses.



Nürnberg - attraktives Pflaster

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage und mangelnden Investitionsmöglichkeiten in A-Lagen boomt es seit Monaten in der Metropolregion Nürnberg. Besonders im Fokus der Investoren steht dabei als die zweitgrößte Stadt Bayerns Nürnberg, die sich als wirtschaftlich starker B-Standorte sowohl bei nationalen als auch bei internationalen Investoren inzwischen großer Beliebtheit erfreut - soweit die Losgröße stimmt. Die Entwicklung läßt sich auch klar beziffern: Während das Transaktionsvolumen 2014 noch bei 536 Mio. Euro lag, sprang es laut Rohrer Immobilien 2015 um 55 Prozent auf insgesamt 830 Mio. Euro. Der Großteil der Transaktionen entfiel mit 374 Mio. Euro auf den Bürosektor. Aber auch hier zeichnet sich die Entwicklung klar ab: Einhergehend mit den teils signifikanten Preissteigerungen durch die starke Nachfrage haben sich auch in der Frankenmetropole die Anfangsrenditen weiter reduziert. Im Bürosegment liegt die Rendite inzwischen laut DIP-Deutsche Immobilien-Partner aber nur noch zwischen von 5,3 - 5,5%.