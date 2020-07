Die AH Aktiv-Haus GmbH (Aktivhaus) wird in den nächsten Jahren 329 Personalwohnungen für Mitarbeiter des Klinikums Stuttgart errichten. Im Herbst 2019 konnte sich der Modulbau-Spezialist in einem Wettbewerb für das innovative Vorhaben durchsetzen. Den entsprechenden Vertrag haben der Modulbau-Spezialist und die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG) am 8. Juli…

Fotos: Aktivhaus; SWSG



[…]