Akowi mietet rund 3.200 m² im VarioPark Frankenthal

Die Akowi GmbH, ein E-Commerce-Unternehmen im Print on Demand Bereich, hat rund 800 m² Büro- sowie 2.400 m² Hallenfläche im VarioPark Frankenthal angemietet. NAI apollo war für die Akowi GmbH vermittelnd tätig, die sich mit der langfristigen Anmietung am Standort ihres Hauptsitzes vergrößert. Eigentümer und Vermieter ist die VarioPark GmbH. Der Projektentwickler hatte das Grundstück in der Adam-Opel-Straße 22 im vergangenen Sommer erworben [wir berichteten] und errichtet dort einen Gewerbekomplex mit insgesamt 6.200 m². Akowi wird die Flächen nach Fertigstellung voraussichtlich im vierten Quartal 2022 beziehen.

