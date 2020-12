Aizkorri Deutschland eröffnet Deutschland-Zentrale in Mönchengladbach

Die spanische Aizkorri Investments SL hat sich als Hauptsitz für ihre Expansion nach Deutschland für einen Standort in Mönchengladbach Neuwerk entschieden. Auf Beratung und Vermittlung von Realogis hat das Tochterunternehmen Aizkorri Deutschland GmbH in der Süchtelner Straße 30 in Mönchengladbach einen Mietvertrag über 2.650 m² Hallen- und 500 m² Bürofläche gezeichnet. Bei der Immobilie handelt es sich um ein repräsentatives und funktionelles Lager-Objekt, das 2019 umfassend saniert worden ist. Mit dem erzielten Neuabschluss ist der Immobilienkomplex, der sich im Eigentum eines privaten Vermieters befindet, nach Auszug eines Mieters im ersten Corona-Lockdown wieder vollvermietet.

