Die Aiya Europe GmbH hat ca. 340 m² Bürofläche am Sandtorkai 62 in der Hamburger HafenCity angemietet. Der Einzug des Weltmarktführers in der Herstellung von Matcha soll im ersten Quartal 2024 erfolgen. Das Bürovermietungsteam von Angermann wirkte als vermittelnde Instanz bei der Anmietung der Immobilie, die im Besitz des Bau-Verein zu Hamburg Hausverwaltungsgesellschaft mbH ist.

