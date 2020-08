Aixact und Derichs und Konerts starten Millionenprojekt in Reit im Winkl

Aixact Immobilien GmbH und Derichs und Konerts Projektentwicklung GmbH entwickeln zusammen im Ortskern des Höhenluftkurorts Reit im Winkl ein Ferien- und Tagungshotel am Standort des ehemaligen Hotels zur Post, das abgerissen wird. Das im ersten Halbjahr 2020 erworbene Grundstück in zentraler Lage umfasst eine Fläche von 7.200 m². Es befindet sich unmittelbar neben dem Kirchturm der Gemeinde und bietet gleichzeitig Ausblicke auf die alpine Landschaft.

Der im oberbayrischem Landkreis Traunstein gelegene Luftkurort Reit im Winkl bietet als etablierte Wintersportdestination und Premium-Wander-, Kletter- und Bikeregion in drei Höhenlagen atemberaubende Bergausblicke und Naturerlebnisse. Reit im Winkl kann auf eine positive Tourismusentwicklung und steigende Übernachtungszahlen zurückblicken. Die Projektbeteiligten rechnen auch zukünftig damit, dass das einheimische Ferienhotelgeschäft den Erfolgstrend der Vergangenheit fortsetzen und weiterhin an Bedeutung im Immobilienmarkt gewinnen wird. Der Trend in Richtung Inlandtourismus wird ihrer Einschätzung nach nicht nur aufgrund der aktuellen Pandemieproblematik, sondern insbesondere aufgrund des Bewusstseins der jungen Generationen im Hinblick auf Ihren ökologischen Fußabdruck und der damit auch verbundenen Änderung des Reiseverhaltens zudem verstärkt.



Ein Pachtvertrag für das 4-Sterne-Plus Hotel inklusive Wellness- und Tagungsbereich konnte bereits mit Vela Hotels AG unterzeichnet werden, einer Tochtergesellschaft der Primus AG. Der Hotelbetreiber ist auf Standorte an der deutschen Ostsee fokussiert. Mit dem Hotel in Reit im Winkl wird Vela Hotels AG den Sprung in die Alpen vollziehen und seine bundesweite Expansion angehen. Neben dem Standort in Bayern hat Vela Hotels im Frühjahr noch einen Standort in NRW angekündigt. In Düsseldorf wurde im Rahmen des bundesdeutschen Engagements ein Mietvertrag für ein Boardinghouse in Düsseldorf unterzeichnet. Laut Vela-Vorstand Stefan Ader werden weitere neue Standorte folgen.



Insgesamt werden auf dem Grundstück am Kirchplatz 7 nach dem Abriss der Bestandsbebauung auf ca. 10.750 m² BGF rd. 150 Zimmer entstehen. Bei der Fassadengestaltung wurde darauf geachtet, traditionelle alpenländische Elemente mit modernen Sichtbeton- und Glassystemen zu durchmischen. Das dem gesamten Ort zugängliche Restaurant mit Biergarten fügt sich durch seine architektonischen Elemente nicht nur harmonisch in das Stadtbild ein, sondern wird zudem zur Belebung des gesamten Stadtzentrums beitragen. Die Planung des Hotels übernimmt das Stuttgarter Architektur- und Innenarchitekturbüro Blocher Partners.



Das Bauvorhaben mit einem Projektvolumen von ca. 50 Mio. Euro wird voraussichtlich im Jahr 2023 fertiggestellt. Der Pachtvertrag mit der Vela Hotels wurde von Hotel Affairs Consulting GmbH aus Düsseldorf vermittelt, die für die Investoren auch die Standortbewertung übernommen und die grundsätzliche Konzeption des Projektes begleitet haben.