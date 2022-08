Die Betreibergesellschaft Aiutanda plant neben ihrem neu angekündigten Standort in Detmold in Zusammenarbeit mit Carestone drei weitere Standorte in Ostwestfalen-Lippe. Die Mietvertragsunterzeichnung mit der First Retail Group für die neuen Projekte in Schieder-Schwalenberg, Dörentrup sowie im Extertal erfolgte am 21.07.2022 in Bielefeld.

