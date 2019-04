Airportpark Leipzig-Halle: Nur noch wenige Flächen frei

Die Airport Development A/S, Eigentümerin und Entwicklerin des Airportparks Leipzig-Halle in Schkeuditz, hat die Leipziger Industrie-Berater von BNP Paribas Real Estate exklusiv mit der Vermarktung des Logistikareals beauftragt. Von dem insgesamt 370.000 m² großen Grundstück sind aktuell nur noch etwa 45.000 m² für eine sofortige Bebauung frei. Darüber hinaus sind zwei Bestandsgebäude (39.000 m² und 27.000 m²) für eine Anmietung oder einen Ankauf verfügbar sowie in unmittelbarer Nachbarschaft ein weiteres Areal mit einer Größe von 150.000 m². Alle Flächen eignen sich für Unternehmen der Branchen Logistik, E-Commerce, Cargo und Air-Cargo sowie für die Lagerhaltung und Veredelung im Rahmen eines Zolllagers.

.

Jüngster Deal auf dem Gelände des Airportparks Leipzig-Halle ist der Verkauf eines Grundstücks an die Panattoni Corporation. Der Immobilienentwickler wird auf einer Fläche von 114.000 m² ab dem Spätsommer dieses Jahres das Panattoni Logistic Center errichten [wir berichteten].



Zu den weiteren, bereits am Standort ansässigen Unternehmen zählen zum Beispiel die Autohof 24 Gruppe und die Max Weishaupt GmbH – beide Firmen erwarben ihre 45.000 m² beziehungsweise 15.000 m² großen Grundstücke über BNP Paribas Real Estate.