Airport München spart mächtig Energie ein

Vor ziemlich genau einem Jahr hatte die Flughafen München GmbH beschlossen, 2030 als erster deutscher Airport einen CO2-neutralen Bodenbetrieb realisieren zu wollen. Für erste Erfolge sind die Betreiber nun vom „Carbon Disclosure Poject“ (CDP) in Brüssel ausgezeichnet worden. Derweil hält Flughafenchef Michael Kerkloh ungeachtet der Air Berlin-Pleite und dem dadurch bedingten Passagierschwund sowie gesunkener Flugbewegungen an einem Ausbau des Terminals 1 fest. Auch, um einen „Qualitätssprung“ zu vollführen.

Erfolgreiche Reduktion von CO2-Emissionen

10.000 Tonnen C02-Ersparnis allein durch die Umrüstung auf LED-Technik, weitere „tausende Tonnen“ per anno durch erwärmte oder kalte Luft aus dem Blockheizkraftwerk für parkende Flieger, deren Hilfstriebwerke während des Stillstands ausgeschaltet werden können – zwei wesentliche Positionen, die der Airport im Moos anführt, um sich als großer, wen nicht „größter Energiesparer“ unter den Flughäfen zu charakterisieren. Wohlgemerkt allerdings, die Einsparungen beziehen sich sämtlich auf den Boden-, nicht den Flugbetrieb. „Wir haben das ambitionierte Ziel, als erster deutscher Flughafen unseren Airport CO2-neutral zu betreiben. Bis zum Jahr 2030 wollen wir unsere direkt zurechenbaren CO2-Emissionen um 60 Prozent reduzieren und die verbleibenden 40 Prozent durch geeignete, möglichst regionale Kompensationsmaßnahmen, ausgleichen. Für dieses Klimaschutzprogramm investieren wir bis 2030 insgesamt 150 Millionen Euro", erklärte Flughafenchef Dr. Michael Kerkloh.



Ausbau des Terminal 1 steht fest

In der Luft wird dagegen aktuell unfreiwillig gespart: Von einer „Delle“ spricht Flughafen-Chef Michael Kerkloh mit Blick auf die 3.000 bis 4.000 fehlenden Flugbewegungen durch die Air Berlin-Insolvenz. Eine Delle, die sich „neun bis zwölf Monate“ halten könnte. Gleichwohl soll an den Plänen für die Aufstockung des Terminals 1 nicht mehr gerüttelt werden. Vorgesehen sind zwölf Andockstationen, großzügigere Lounges, mehr Geschäfte, weitläufigere Hallen. In der ersten Jahreshälfte sollen die Gesellschafter das Konzept absegnen. Anschließend wird gebaut.