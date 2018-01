Airport München legt zu, aber weniger als prognostiziert

Ja, der Airport München hat bei den Passagierzahlen und Flugbewegungen zugelegt und nein, die Prognosen der Befürworter einer dritten Startbahn wurden nicht erfüllt. Die Diskussion um die die dritte Piste bleibt weiterhin offen. Zwar erreichten die Fluggastzahlen mit 44,6 Millionen im Jahr 2017 einen Bestwert, der einem Plus von 5,5 Prozent oder 2,3 Millionen Menschen entspricht. Die Starts und Landungen legten um 10.000 zu und erzielten eine Anzahl von 405.000. Dies kommt einem Plus von 2,6 Prozent gleich. Die Flughafengesellschaft war in ihren Prognosen allerdings von drei bis vier Prozent ausgegangen.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter freute sich über die positiven Zahlen des Airports, ließ jedoch völlig offen, inwieweit damit Handlungsbedarf in Sachen dritter Piste geschaffen werde. Immerhin sei der Anstieg der Flugbewegungen nicht in dem Maße eingetreten, den die Flughafengesellschaft vorausgesagt habe. Flughafenchef Michael Kerkloh verwies hingegen auf den Ausfall von Air Berlin, der das Ergebnis nach unten gedrückt habe. Markus Söder, Aufsichtsratschef des Airports und ausgewiesener Pro-Pisten-Vertreter, sagte öffentlich nichts.



Eine deutliche Rechnung machten dagegen die Grünen auf – und demonstrierten zeitgleich die Dehnbarkeit von Statistiken. Das Verhältnis der Starts und Landungen aus dem Jahr 2005 – also zu dem Zeitpunkt als das erste Raumordnungsverfahren für die dritte Startbahn auf den Weg gebracht wurde – und den 2017er Werten liegt bei 398.838 zu 404.505 – was einer Steigerung von 1,4 Prozent über die gesamte Periode gleichkommt. Der Bau einer dritten Piste ließe sich so wohl kaum argumentieren.