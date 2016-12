Airbus verkauft Flughafenareal in Oberpfaffenhofen an Beos und Triwo

Sonderflughafen Oberpfaffenhofen

Die Airbus Group hat den Sonderflughafen Oberpfaffenhofen bei München einschließlich angrenzender Gewerbegebiete in Gilching und in Gauting an ein Gemeinschaftsunternehmen der Beos AG und der Triwo AG verkauft. Das vorhandene Flächenpotenzial soll für die Entstehung eines Gewerbeparks genutzt werden. „Wir werden einen dreistelligen Millionenbetrag in den Standort investieren", erklärte Dr. Karim Rochdi, Verantwortlich für den Bereich Corporate Solutions bei der Beos AG. Finanzierende Bank ist die BayernLB.

.

Das Gesamtareal umfasst ca. 270 Hektar und liegt an der Claude-Dornier-Straße sowie der Friedrichshafener Straße 4 und 6 in Weßling. Es umfasst derzeit über 125.000 m² vermietbare Fläche, die sich auf 42 Gebäude zur Büro-, Fertigungs- und Lagernutzung verteilt und an Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie vermietet ist. Daneben beinhaltet die Transaktion Flächenpotenzial für weitere 400.000 m² Brutto-Grundfläche für luftfahrtaffine Nutzung.



Derzeit sind knapp 20 Unternehmen mit ca. 3.500 Arbeitsplätzen am Standort ansässig. Größte Mieter auf dem Areal sind neben dem Schweizer Technologiekonzern RUAG unter anderem 328 Support Services und Dornier Seawings. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) hat am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen einen Sitz mit mehr als 1.500 Angestellten und nutzt den Flughafen für (Test-)Flüge. „Der Sonderflughafen Oberpfaffenhofen gehört schon heute zu den bedeutendsten Standorten der Luft- und Raumfahrtindustrie in Europa. Wir werden ihn weiter stärken, indem wir die Ansiedlung zusätzlicher Unternehmen und Arbeitsplätze ermöglichen“, erläuterte Hendrik Staiger, Vorstand der Beos AG.



Die Lage des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen, etwa 20 Kilometer vom Stadtkern Münchens entfernt, macht ihn interessant für Unternehmen, die aufgrund der innerstädtischen Flächenknappheit nach Alternativen im Umland suchen. Das Areal ist über die A96 hervorragend an das Autobahnnetz angebunden und auch mit der S-Bahn sowie Bussen gut zu erreichen. Die bestehenden Flächen sind derzeit zu rund 85 Prozent vermietet.