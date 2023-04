Air up zieht ins i3 auf Münchner iCampus

Air up zieht auf den iCampus im Werksviertel. Der Projektentwickler R&S Immobilienmanagement GmbH bestätigt die Vermietung von rund 3.600 m² an das Münchner Scale-up. Damit wird das neue Headquarter in der Friedenstraße 22a den mittlerweile über 300 Mitarbeitenden einen festen Ankerplatz und eine hochmoderne Kollaborations-und Innovationsstätte bieten.

.

Nachdem bereits WTS Deutschland, ABBY Europe, Hawk:ai [wir berichteten] und die PTC Parametric Technology GmbH ihre Flächen im „i3“ bezogen haben, gehen die verbleibenden Flächen nun an Air up. „Besonders dieser Teil des iCampus ist zu einer spannenden Begegnungsstätte klassischer Branchen, Technologiefirmen und innovativer Start-ups geworden“, sagt Mario Rados, Projektentwickler der R&S Immobilienmanagement GmbH. „Diese Mischung ist es, die den New Work Spirit befeuert und den Gang ins Büro jeden Tag lohnenswerter macht als die Isolation im Homeoffice.“



Vor der Vermietung an Air up sollte das Insurtech Syncier, das aus der Allianz SE hervorgegangen war, die Flächen beziehen. Nach der Ankündigung, dass die Allianz seine Software-Tochter nicht weiterführen wird, wurde der Mietvertrag aufgelöst.