Air Tech Campus Oberpfaffenhofen gewinnt neue Mieter

Auf dem Air Tech Campus Oberpfaffenhofen in Weßling konnten allein 2020 über 100.000 m² neuvermietet oder Bestandsverträge verlängert werden. In fünf Neubauten wurden knapp 26.000 m² fertiggestellt und übergeben. 28.000 m² sind derzeit in Bau. Das Asset Management des Areals verantworten die Beos AG und die Triwo AG gemeinsam. Angesichts der dynamischen Entwicklung bestätigt der Standort damit seine Etablierung als eigener Teilmarkt im Münchener Immobilienmarkt und zeigt sich als wichtiger Wirtschaftsfaktor in Bayern.

.

Bei den Mietern handelt es sich vorrangig um Luft- und Raumfahrt bezogene Unternehmen. Neben der DLR Gesellschaft für Raumfahrtanwendungen („GfR“), welche unter anderem zuständig für die europäische Satellitennavigation „Galileo“ ist, dem Luft-Taxi- Start-up Lilium sowie dem Spezialisten für die Entwicklung von Crashtestanlagen Messring [wir berichteten], hat sich auch der Hersteller für luft- und weltraumgestützte Laserkommunikation Mynaric am Air Tech Campus angesiedelt.



Durch die Zusammenarbeit mit dem Immobilienberater InProReal GmbH wurde darüber hinaus ein Mietvertrag mit dem Technologiekonzern ASM Logistics geschlossen. Beim Mietvertragsabschluss mit dem Online-Shop für Diabetikerware Diashop war BNP Paribas vermittelnd tätig. Diashop und ASM Logistics werden ihren Hauptsitz an den Standort verlegen. Ebenso hat sich die Torqeedo GmbH, Spezialist für Elektroantriebe auf dem Wasser, entschieden seine Standorte auf Air Tech Campus zu bündeln.



Im Juli 2021 wird das neue Empfangsgebäudes des Air Tech Campus mit repräsentativen Büroflächen eröffnet. Neben der eigenbetrieblichen Nutzung für den Flug- und Standortbetrieb ziehen bereits mit Eröffnung fünf neue Mieter ein. Es stehen derzeit noch wenige m² für die Anmietung durch Dritte zur Verfügung.



Insgesamt konnten in den letzten Jahren rund 1.000 neue Arbeitsplätze am Air Tech Campus Oberpfaffenhofen in der Claude-Dornier Straße 1 angesiedelt werden, sodass der ATC nun insgesamt 3.700 Mitarbeiter verteilt auf ca. 20 Unternehmen beherbergt. Zusammen mit den, im nahen Umfeld des ATC, gelegenen Niederlassungen von unter anderem dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, OHB und Webasto kommt der Teilmarkt auf 7.700 Mitarbeiter.