Beos und Triwo bauen neuen Firmensitz für Messring

Der Air Tech Campus Oberpfaffenhofen, ein Gemeinschaftsprojekt der Beos AG und der Triwo AG, hat die Messring GmbH als neuen Mieter für ca. 7.200 m² Büro- und Hallenfläche in der Friedrichshafener Straße in Gilching gewonnen. Die Flächen werden der neue Firmensitz des Unternehmens, das maßgeschneiderte Lösungen zum Testen von aktiven und passiven Sicherheitssystemen in Fahrzeugen mithilfe von Crashtestanlagen und moderner Prüftechnik entwickelt und seinen Sitz bisher im benachbarten Krailling hat.

„Mit Messring hat der Air Tech Campus Oberpfaffenhofen einen neuen Mieter, der sich durch seine Innovationskraft und seine komplexen Anforderungen an die Immobilie auszeichnet – und damit perfekt zum Konzept unseres Campus passt“, sagt Dr. Daniel Wurstbauer, Beos-Projektleiter am Air Tech Campus Oberpfaffenhofen. Für den neuen Firmensitz wird bis Ende 2020 ein eigens den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechendes Gebäude errichtet. „Dabei handelt es sich um die größte Build-to-Suit-Entwicklung im Münchener Markgebiet im laufenden Jahr“, ergänzt Maximilian Sänger, Team Leader Industrial & Logistics München bei CBRE, der bei der Vermietung beratend tätig war.



Zum Air Tech Campus Oberpfaffenhofen im Landkreis Starnberg gehört der Sonderflughafen Oberpfaffenhofen, einer von nur zwei Forschungsflughäfen in Deutschland, der ebenso auf der Liste der zwölf Flughäfen von Bundesinteresse zu finden ist. In unmittelbarer Nachbarschaft des Campus befindet sich zudem der größte Forschungsstandort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). Die gesamte Wertschöpfungskette der Luft- und Raumfahrt ist im Air Tech Campus vertreten: von Bildung, Fachkräfteausbildung über Forschung und Entwicklung bis hin zu Flugzeugproduktion und -wartung. Auf dem Campus finden sich sowohl Start-ups als auch etablierte Global Player. Damit ist der Air Tech Campus Oberpfaffenhofen ein in Deutschland einzigartiger Standort für Luft- und Raumfahrt sowie Hochtechnologie.



Die Beos AG und die Triwo AG, die das Gelände 2016 von der Airbus Group erworben haben [wir berichteten], entwickeln langfristig weitere Flächen auf dem Areal des Air Tech Campus Oberpfaffenhofen. Der Campus bietet ein umfassendes Neubaupotenzial, das für Flächen für Forschung und Entwicklung, Büro, Industrie, Fertigung, Lager und Flugzeughallen genutzt werden kann.



Nur 20 Kilometer von der Münchener Innenstadt entfernt, bietet der Air Tech Campus Oberpfaffenhofen direkten Zugang zu den Autobahnen A 96 und A 99. Der Anschluss an den ÖPNV ist durch die S-Bahn-Station Neugilching und drei an die Liegenschaft angrenzende Bushaltestellen gewährleistet.