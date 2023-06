Air Charter Service mietet im Opernplatz XIV

Der Opernplatz XIV beherbergt bald ein weiteres namhaftes Unternehmen. Das britische Unternehmen Air Charter Service baut sein Geschäft im deutschsprachigen Raum aus und zieht zum 1. November am Standort Frankfurt in die größere und modernere Niederlassung um. ACS hat sich für die 373 m² große Freifläche im Frankfurter Opernplatz XIV entschieden. Der Standort wird künftig das Flaggschiff des Flugzeugcharterunternehmens für den deutschen und österreichischen Markt.

.

„Der Opernplatz bildet für uns die perfekte Mischung aus hohem Standard, guter Lage und ausreichender Größe für bis zu 30 Mitarbeiter", so Caroline Werf, CEO von ACS Germany. Auch Dennis Holderer, zuständig für das Asset Management am Opernplatz XIV, ist sehr zufrieden. „Mit ACS bereichert uns ein internationales Unternehmen, das die Vielfalt der Nutzer am Opernplatz einmal mehr unterstreicht. Da wir mit dem Ausbau der Mietfläche im Zeitplan liegen, freuen wir uns auf den pünktlichen Einzug unseres neuen Mieters zum 01. November diesen Jahres.“



Im Jahr 2017 wurde Vis-à-vis der Alten Oper die einzigartige Immobilie mit der prägnanten Adresse Opernplatz XIV fertiggestellt. Dabei übernahmen die Architekten klassische Stilelemente und interpretierten sie neu. So erhielt die Natursteinfassade etwa bodentiefe Fenster und der Eingangsbereich beeindruckt mit betonter Grandezza. In der etwa insgesamt ca. 33.500 m² großen Immobilie finden sich oberhalb der viergeschossigen öffentlichen Tiefgarage komplett flexible Geschäfts- und Büroflächen, die das 5 Sterne Sofitel, feine Restaurants aber auch das Flagship der Fitness First-Gruppe (mit 25-Meter-Pool), ein Berry‘s Bootcamp Studio [wir berichteten] und den Premium-Anbieter für Serviced-Offices Sattelite mit seiner pureSilent Linie sowie 25 exklusive Wohnungen ab 120 m² beherbergen.