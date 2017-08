Air Berlin: Zweitgrößte deutsche Airline meldet Insolvenz an

Die Insolvenz von Air Berlin kam überraschend, und auch wenn der Betrieb vorerst weiterläuft, könnte der wirtschaftliche Zusammenbruch für einige Standorte große Einbußen bedeuten: Besonders hart wird es die Standorte Düsseldorf und Berlin treffen, an denen die Airline ihre Drehkreuze eingerichtet hat, während die kleineren Standorte, deren Streckennetz in den letzten Jahren schon stark vom Rotstift des Airline-Managements zusammengestrichen worden ist, die Entwicklung eher ruhig verfolgen können.

.

Herber Schlag für Düsseldorf

Am Düsseldorfer Airport entfällt auf die Fluglinie rund 30 Prozent des Geschäfts, was derzeit tiefe Sorgenfalten auf die Stirn von Thomas Schnalke, Sprecher der Geschäftsführung des Düsseldorfer Airports, treiben dürfte. „Wir stehen als Düsseldorfer Airport mit der Air Berlin in engem Kontakt und begrüßen die Unterstützung der Bundesregierung sowie der Lufthansa, die die Sanierung der Air Berlin ermöglichen. Gemeinsam mit der Air Berlin konzentrieren wir uns weiterhin darauf, das Fluggeschäft an unserem Standort auch in Zukunft erfolgreich zu gestalten“, so Schnalke.



Für den Nachbarflughafen Köln/Bonn ist der wirtschaftliche Zusammenbruch der Airline indes nicht so hart. An der Basis von Germanwings liegt der Marktanteil von Air Berlin gerade mal bei noch knapp sieben Prozent, da die Airline dort bereits in den vergangenen Jahren massiv Streckenverbindungen zugunsten von Düsseldorf gestrichen hatte. Das Ausmaß ist für Flughafen-Chef Michael Garvens somit deutlich überschaubarer. Ebenso gelassen, sieht es der Flughafen Nürnberg. Hier rechnet die Flughafenleitung eher mit geringen Auswirkungen, da Air Berlin hier ebenso wie in Köln/Bonn gerade noch auf sechs Prozent Marktanteil kommt.



BER ohne Drehkreuz-Kunde?

Ähnlich hart wie den Standort Düsseldorf trifft die Insolvenz auch Berlin, die zweite deutsche Basis der Airline. Der Marktanteil der Air Berlin-Passagiere (inkl. dem nicht von der Insolvenz betroffenen Tochterunternehmen Niki) in Berlin im Zeitraum Januar bis Juli 2017 beträgt 28,2 Prozent (5,52 Mio. Passagiere). Daher ist es für die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH wichtig, „dass die von Air Berlin bereits eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen erfolgreich fortgeführt werden.“ „Air Berlin ist ein sehr wichtiger Partner für den Berliner Flughafenstandort. Wir haben ein großes Interesse daran, dass der Flugbetrieb so stabil wie möglich fortgesetzt und zügig eine langfristige Lösung erreicht wird„, so der Berliner Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. Das Interesse ist offenkundig, denn neben den akuten Problemen, die die Insolvenz mit sich bringt, war Air Berlin die Airline, die ihr Drehkreuz am BER eröffnen wollte/sollte. Für die BER-“Macher“ somit ein weiteres Problem auf der endlosen Liste des Desaster-Flughafens. Sollte Lufthansa tatsächlich einen Teil der Airline übernehmen, wird der Branchenriese eher auf Düsseldorf als auf Berlin setzen.