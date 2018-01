Aik verstärkt Akquise-Aktivitäten

Die Aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH hat das Kalenderjahr 2017 hinsichtlich der 14 Zu- und Abgänge mit einer Gesamtbilanz von über 250 Mio. Euro beendet. Die Gesamtperformance der insgesamt 11 verwalteten Fonds für institutionelle Anleger, mit einem Immobilienvermögen von 3,1 Mrd. Euro, lag im Schnitt bei 10,2% (BVI-Rendite). Ausgeschüttet wurden insgesamt rd. 4,3% auf das durchschnittlich eingesetzte Eigenkapital der Anteilseigner.

.

Bevorzugt waren es Gewerbeobjekte in den zentrumsnahen Lagen von Metropolen und Oberzentren, die sich das Düsseldorfer Immobilien-Investmenthaus im vergangenen Jahr für seine Fonds gesichert hat. Die elf Liegenschaften stehen für einen Ankaufswert von 240 Millionen Euro – der deutlich über den 165 Millionen Euro aus 2016 liegt. Auch in 2018 soll die Akquise forciert angegangen werden. Verkauft hat Aik in 2017 lediglich drei kleinere Objekte, die für ein Volumen von zehn Millionen Euro stehen und deren Veräußerung mehr als Portfoliobereinigung behandelt wird. Auch in 2018 wird die aik ihre Einkaufsstrategie fortsetzen. „Wir fokussieren weiter den Heimatmarkt, wobei hier Büro-, Handels- und Wohnimmobilien gleichermaßen auf dem Zettel stehen", so Dr. Stephan Hinsche, Sprecher der Aik Geschäftsführung. Neben der Akquisition werden weiter selektive Verkäufe im In- und Ausland geprüft.



Parallel zu diesen Aktivitäten brachten die Düsseldorfer 240 Mietverträge über eine Fläche von 180.000 m² in trockene Tücher – womit ein Volumen von 31 Millionen Euro Nettokaltmiete per anno generiert wurde. Mit dem Erwerb eines Komplexes im Hamburger Schanzenviertel hatte Aik im Oktober letzten Jahres erstmals die Milliarden-Euro-Hürde bei den Assets under Management genommen [Aik knackt 3 Milliarden Euro-Marke ], per Ultimo hält das Investmenthaus der Pensionskassen und berufsständischen Versorgungswerken ein Immobilienvermögen von 3,1 Milliarden Euro, für das die BVI-Rendite durchschnittlich bei 10,2 Prozent pendelte. In 2016 lag dieser Wert noch bei 8,9 Prozent. Weshalb Aik auch selbst von einem Rekordergebnis spricht. Die Ausschüttung auf das Eigenkapital der Anleger wird mit 4,3 Prozent angegeben.



Ein besonderes Projekt im vergangenen Jahr war für die Aik die Umsetzung der in 2016 begonnen Klimaneutralstellung der Fonds mit einem aktuellen Bestand von rd. 3 Mrd. Euro und 188 Immobilien in sechs europäischen Ländern. Die jährlich erstellte CO2-Bilanz führt die ausgestoßenen Emissionen im Vergleich zum Vorjahr auf. Im vergangenen Abrechnungsjahr ist der – im Einflussbereich der Aik liegende – CO2-Ausstoß um 20% vermindert worden. Die verbleibenden Emissionen werden im Rahmen des Projektes durch den Erwerb von projektbasierten Gold Standard CO2-Zertifikaten kompensiert. Bei den unterstützten Projekten handelt es sich um Aufforstung und Windkraft.