aik kauft Wohnensemble in Stuttgart-Vaihingen

Die aik hat für einen ihrer Gemeinschaftsfonds ein Ensemble von Mehrfamilienhäusern erworben. Die Wohnanlage besteht aus vier Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 25 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit. Die Wohneinheiten umfassen zwischen 61 und 186 m², die Gewerbeeinheit, die an eine Physiotherapiepraxis vermietet ist, 103 m². In der Summe umfassen Wohneinheiten gut 2.300 m². Hinzu kommen 26 Tiefgaragenstellplätze.

.

„Wir haben es mit einer neuwertigen Wohnanlage zu tun, die modernen Standards entspricht. Die Objekte befinden sich in einer guten Wohnlage. Gleichzeitig zeigen die Leerstandszahlen, dass der Großraum Stuttgart einen anhaltenden Nachfrageüberhang zeigt. Das sichert unseren Anlegern eine stabile Ertragssituation“, beschrieb Dr. Stephan Hinsche, Sprecher der Geschäftsführung der aik, die Motivation für den Ankauf.



„Wir sehen Stuttgart trotz der Schwierigkeiten der Automobilindustrie als einen zukunftsfesten Standort. Es ist nicht nur die Automobilindustrie, die die Stärke des Standorts ausmacht, es sind ebenso etliche andere Branchen, in denen gerade die mittelständischen Betriebe ihre Fähigkeit zur Innovation und Adaption wiederholt unter Beweis gestellt haben. Zudem ist Stuttgart nicht nur Industriestandort, es ist auch für die Verwaltung von zentraler Bedeutung. Wir sehen deshalb immer noch positive Perspektiven für den Standort“, führte Hinsche aus.



Hinsche schloss mit Blick auf den Fonds: „Der Fonds ist durch diesen Ankauf auf zwölf Objekte angewachsen. Er bietet durch die breite regionale Streuung eine ansehnliche Diversifikation.