Aik kauft Kölner Agnes Offices von Silver Cloud

Die Silver Cloud Invest GmbH & Co. KG hat die Kölner Agnes Offices an die Düsseldorfer Immobilien-Investmentgesellschaft Aik verkauft, die mit der neuen Akquisition ihr Deutschlandportfolio erfolgreich um ein vollvermietetes Bürogebäude in zentraler Kölner Innenstadtlage erweitert. Über den Kaufpreis ist mit der Verkäuferin wurde Stillschweigen vereinbart.

„Wir freuen uns über den Ankauf der Büroimmobilie. Das Objekt bietet eine kleinteilige Vermietbarkeit und flexible Flächenaufteilung. Ein Branchenmix mit einer bonitätsstarken Mieterstruktur bietet unseren Anlegern einen soliden Cashflow und ergänzt optimal das Immobilienportfolio des Fonds“, so Dr. Hinsche, Sprecher der Aik Geschäftsführung.



Das Objekt verfügt insgesamt über rund 5.700 m² Mietfläche, verteilt auf Büro-, Lager- und Hoffläche, einer rund 90 m² großen Dachterrasse, sowie einer hauseigenen Tiefgarage und weitere Außenstellplätze. Die Immobilie stammt aus den 70ern, die Allgemeinflächen wurden durch Silver Cloud nach der Übernahme in 2017 umfangreich erneuert und aufgewertet. Die Revitalisierungsmaßnahme wurde im Jahr 2018 abgeschlossen.