Aik investiert erneut in der Prager Straße von Dresden

Prager Straße 3b

Das Investmentgeschäft von Aik hat Schwung aufgenommen. Wie die Investmentgesellschaft bereits im Rahmen der Veröffentlichung ihrer Halbjahreszahlen bekannt gegeben hat, sicherte sich das Unternehmen vier Immobilien mit einem Gesamtvolumen von rd. 90 Mio. Euro kaufvertraglich. Bei den Investments handelt es sich um zwei gemischt genutzte Objekte in Hamburg und Braunschweig, eine Wohnimmobilie in Halle sowie ein Einzelhandelsobjekt in Dresden, zudem Aik nun Details bekannt gegeben hat. Die Düsseldorfer investieren erneut in der Toplage Prager Straße.

Das neue Investment liegt in der stark frequentierten Fußgängerzone der Prager Straße 3b, in direkter Haupteinkaufslage nördlich des Dresdener Hauptbahnhofs und in unmittelbarer Nachbarschaft zur in 2011 erworbenen Immobilie Prager Straße 3, die das Investmenthaus weiterhin im Bestand hält. Der alleinige Mieter TK Maxx in der neu erworbenen Immobilie ist bereits seit der Sanierung in 2008 im Objekt ansässig und hat im Rahmen einer zuletzt erfolgten Vertragsverlängerung den Standort langfristig bestätigt. Die Verkaufsfläche des Filialisten beläuft sich auf ca. 2.600 m² und wurde nach Modernisierung im Februar 2017 neu eröffnet. Die in 2008 erbaute Bestandsimmobilie ist vom Verkäufer FDM Management unter Begleitung des Berater Teams Arcadia Investment Group veräußert worden.



Neben Berlin und Leipzig ist Dresden einer der Top-Shopping-Standorte in Ostdeutschland. Im Einzugsgebiet der sächsischen Landeshauptstadt leben ca. 850.000 Menschen, die dem Einzelhandel seit Jahren eine stabile Entwicklung bescheren. Unterstützt wird der Einzelhandel weiterhin durch die hohen Touristenzahlen, welche die Stadt an der Elbe jährlich anzieht. „Mit dem Investment in Dresden ist uns ein tolles – und für diese Marktphase – besonderes Investment gelungen„, freut sich Dr. Stephan Hinsche, Geschäftsführer und Sprecher der aik. „Hier verbindet sich eine ausgezeichnete Lagequalität sowohl im Makro- wie im Mikrostandort mit einem attraktiven langfristigen Cashflow.“



Erfolgreicher Investmentumsatz von 100 Mio. Euro zum Halbjahr

Im ersten Halbjahr 2017 konnte das Düsseldorfer Investmenthaus bereits vier Immobilien sichern. Schwerpunkt der Akquisition ist wie im Vorjahr der Heimatmarkt Deutschland. Eine Spezialimmobilie in Düsseldorf sowie ein Bürogebäudekomplex in Wiesbaden konnten im Rahmen einer Portfoliooptimierung veräußert werden. Damit summiert sich das Gesamt-Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr 2017 bereits auf rund 100 Mio. Euro. Auch für die zweite Jahreshälfte sind weitere Zu- und Abverkäufe geplant.



Starke Vermietungsleistung als Performance-Treiber

Hinsichtlich der Vermietungsleistung im ersten Halbjahr meldet das Investmenthaus 102 abgeschlossene Gewerbemietverträge, was einem Vermietungsumsatz von rd. 75.000 m² und einem Jahresmietertrag von insgesamt 14,4 Mio. Euro entspricht. Die Vermietungsquote über den Gesamtimmobilienbestand, der sich auf knapp 3 Mrd. Euro beläuft, liegt aktuell bei 94,5%. „Die organisatorische Schwerpunktsetzung auf das Asset Management gibt uns eine besondere Leistungsfähigkeit in der Vermietung, was sich in der hohen Vermietungsquote spiegelt. Der Erfolg in der laufenden Nachvermietung ist Basis der überdurchschnittlichen Performance-Ergebnisse unserer Fonds", kommentiert Dr. Stephan Hinsche, Sprecher der Aik Geschäftsführung. Die Performance der elf verwalteten Immobilien-Spezialfonds beträgt im Schnitt 4,5% (BVI-Methode).