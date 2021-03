Die Aik Immobilien-Investmentgesellschaft kauft für einen ihrer Immobilien-Spezialfonds einen Teil des Wohnprojekts „Cityresidenz am Bürgerpark“ in Saarbrücken. Das Projekt mit 48 Wohneinheiten und einem Nahversorger im Erdgeschoss soll im dritten Quartal 2021 fertig gestellt und in den Bestand übernommen werden.…

