Aik investiert in der Metropolregion Stuttgart

Die Aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH hat eine Wohnanlage bestehend aus Mehrfamilienhäusern in Kernen im Remstal, eine Gemeinde des Rems-Murr-Kreises in der Metropolregion Stuttgart, für einen ihrer Immobilienfonds angekauft.

.

Die erworbene Wohnanlage in der Klosterstraße besteht aus zwei Mehrfamilienhäusern und wurde im Jahr 2020 im KfW-55 Standard fertiggestellt. Die Gesamtmietfläche von rund 2.330 m² verteilt sich auf insgesamt 30 Wohnungen mit Mietflächen zwischen 33 und 128 m² und eine Gewerbeeinheit mit ca. 50 m². Den Mietern stehen 29 Tiefgaragenstellplätze und zwei Außenstellplätze zur Verfügung. Ein Großteil der Wohnungen ist barrierefrei zugänglich und alle Wohnungen verfügen über moderne Grundrisse und Ausstattungen. Auf dem Dach befindet sich eine Solarthermie-Anlage zur Unterstützung der Versorgung mit Warmwasser und Heizwärme.



„Der Stuttgarter Mietwohnungsmarkt zählt nach München und Frankfurt zu den teuersten in Deutschland, so dass die Menschen zunehmend in die Umlandgemeinden ausweichen. Auch Kernen hat in den letzten Jahren von dieser Entwicklung profitiert und wird aufgrund der veränderten Ansprüche an Wohnen und Arbeiten weiter wachsen“, kommentiert Dr. Stephan Hinsche, Sprecher der Geschäftsführung, den Ankauf. „Die langfristigen Prognosen sowie die gute Gebäudequalität und Lage der Wohnanlage haben uns überzeugt, hier zu investieren. Die unterschiedlichen Wohnungsgrößen bieten Menschen in jeder Lebenssituation günstigeren Wohnraum, die Wert auf ein schönes Wohnumfeld in der schwäbischen Metropolregion legen.“



Kernen im Remstal hat rund 15.500 Einwohner setzt sich aus den zwei Ortsteilen Rommelshausen und Stetten zusammen. Die Gemeinde liegt östlich der Stadt Fellbach, die wiederum an der nordöstlichen Stadtgrenze von Stuttgart liegt. Das Stadtzentrum von Stuttgart ist ca. 16 km entfernt und über die B14 in ca. 20 Autominuten zu erreichen.



Die Wohnanlage wurde von Engel & Völkers Investment Consulting GmbH vermittelt.