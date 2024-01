AIK erzielt 2023 robuste Erträge

Vor dem Hintergrund der allgemeinen Verunsicherung, gedämpften Wachstumsdynamik und deutlich restriktiven Finanzierungsbedingungen gelang es der Aik Immobilien-Investmentgesellschaft für 2023 insgesamt eine positive Bilanz zu ziehen.

.

Das Unternehmen konnte trotz der schwierigen Marktverhältnisse im Jahr 2023 weiterhin den Erfolgskurs der letzten Jahre für ihre Anleger beibehalten. Für das vergangene Fondsgeschäftsjahr der verwalteten 11 Immobilien-Spezialfonds erwirtschaftete Aik robuste laufende Erträge in Höhe von über 5%. Die erzielten hohen Erträge der letzten Jahre sowie die durch ein vorausschauendes Fondsmanagement frühzeitig aufgebauten Reserven ermöglichten Ausschüttungen in Höhe von ø 5% des durchschnittlich eingesetzten Eigenkapitals an die Anleger. Unter Berücksichtigung der Wertentwicklung und nach Maßgabe der Berechnungsmethodik gemäß BVI führte dies zu einer Gesamtperformance von über 4%. Das verwaltete Immobilienvermögen lag zum Jahresende bei rund 4,6 Mrd. Euro.



Die Vermietungsleistung im Jahr 2023 umfasst über 160 Tm² Gesamtfläche mit einem jährlichen Mietvolumen von rd. 29 Mio. Euro. Insgesamt wurden über 300 gewerbliche Mietverträge abgeschlossen, davon sind rund drei Viertel Verlängerungen mit Bestandsmietern. Die Vermietungsleistung 2023 kann somit zwar nicht gänzlich mit dem Vorjahresergebnis mithalten, durch aktives Vermietungsmanagement und langjährig erarbeitete Mieterbindung konnte man aber eine Vermietungsleistung erreichen, die weit über der aktuellen Marktentwicklung liegt. Der durchschnittliche Vermietungsstand über das gesamte europäische gewerbliche Immobilien­portfolio liegt bei 90%.



Die Anzahl der Verträge hat sich zwar leicht reduziert, allerdings konnten insbesondere bei den Neuvermietungen weiterhin deutliche Mietsteigerungen von durchschnittlich rund 7% erzielt werden. „Traditionell liegt unser Fokus seit Gründung der Aik immer auf dem erfolgreichen Vermietungsmanagement und dem Aufbau langfristiger Beziehungen zu unseren Mietern, denn auf den Erfolgen in der Vermietung fußt unsere langjährig überdurchschnittliche Performanceleistung,„ kommentiert Dr. Stephan Hinsche die Vermietungsleistung.



Das Geschehen auf dem Investmentmarkt war im letzten Jahr durch das rasante Zinswachstum und die Verunsicherung der Marktteilnehmer deutlich gedämpft. Unter diesen extrem schwierigen Bedingungen erzielte das Unternehmen 2023 dennoch durch erfolgreiche Verkäufe ein Transaktionsvolumen von rund 62 Mio. Euro. Bei den Verkaufstransaktionen gelang es der Aik, aus dem Eigennutzerkreis oder aus dem Kreis der Entwickler Käufer zu finden, welche eine Konvertierung in Wohnen vorhaben und bereit waren, trotz des schwierigen Marktumfelds attraktive Preise zu bieten. Auf der Ankaufsseite befinden sich aktuell mehrere Objekte gleichzeitig in der Ankaufsprüfung.



„Wir halten den Finger am Puls des Marktes und beobachten sehr intensiv das Geschehen, denn insbesondere für den Ankauf von Wohnimmobilien erwarten wir attraktive Gelegenheiten zum aktuellen Zeitpunkt“, so Dr. Stephan Hinsche, Sprecher der Geschäftsleitung.