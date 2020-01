Aik erwirtschaftet bisher beste Fondsperformance

Die Aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH schließt das Kalenderjahr 2019 mit einer Gesamt­performance von rd. 10,8 % (BVI-Rendite) ab und erwirtschaftet somit die beste Fondsperformance seit Unternehmensgründung vor 20 Jahren. Dieses Ergebnis ist erneut deutlich besser als der Branchendurchschnitt. Auch die eigenen Performancewerte der sehr starken Vorjahre (8,5 % und 10,2 % BVI-Rendite) kann die starke Performance 2019 noch einmal toppen.



.

„Die seit Jahren kontinuierlich guten Renditezahlen entspringen sowohl der Investmentstrategie der Aik als auch dem seit Gründung konsequent auf das Vermietungsgeschäft ausgerichteten Geschäfts­modell. Insbesondere unsere konstant hohe Vermietungsleistung ermöglicht es an unsere Anleger konstant hohe Ausschüttungen zu leisten“, kommentiert Herr Dr. Stephan Hinsche, Sprecher der Aik Geschäftsführung, das außerordentliche Ergebnis.





Das verwaltete Immobilienvermögen zum 31.12.2019 erhöhte sich um beachtliche 12 % gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr rd. 3,8 Milliarden Euro.



Transaktionsvolumen von rd. 310 Mio. Euro

Die in 2019 getätigten Transaktionen belaufen sich auf ein kaufvertragliches Volumen von rd. 310 Mio. Euro und liegen somit oberhalb des Vorjahresvolumens. Das Transaktionsvolumen setzt sich zusammen aus neun Ankäufen mit einem Volumen von insgesamt 250 Mio. Euro und drei Verkäufen mit einem Volumen von insgesamt 60 Mio. Euro. Der Akquise-Schwerpunkt lag auf Bestandsimmobilien mit Büro-, Handels- und Wohnflächen im Heimatland Deutschland. „Wir sind mit der Realisierung der An- und Verkäufe sehr zufrieden und beabsichtigen weitere Akquisitionen am Heimatmarkt und in den Metropolen Westeuropas. Wir freuen uns gerade aufgrund der schwierigen Marktlage besonders, dass wir unser Ankaufsvolumen gegenüber dem Vorjahr erhöhen konnten“, so Dr. Stephan Hinsche.



Insgesamt 272 Mietverträge abgeschlossen

Die Vermietungsleistung umfasst rd. 172 Tm² Gesamtfläche mit einem jährlichen Mietvolumen von rd. 30 Mio. Euro. Insgesamt wurden 272 Mietverträge abgeschlossen. Davon sind unter partieller Anpassung von Mietsteigerungspotenzialen rd. 70 % mit Bestandsmietern in der Vertrags­verlängerung verhandelt. Diese hohe Quote der Vertragsverlängerungen trägt maßgeblich zur Gesamtperformance der verwalteten Immobilienfonds bei und bestätigt laut Unternehmensaussagen „die Wirksamkeit des konsequent auf das Vermietungsgeschäft ausgerichteten Geschäftsmodells“. Der Vermietungsstand über das gesamte europäische Immobilien­portfolio beträgt rd. 94 %.



Klimaneutrale Immobilienfonds

Seit dem Jahr 2016 vermeidet oder kompensiert das Unternehmen die in ihrem Einflussbereich liegenden Emissionen des gesamten Immobilienbestandes im In- und Ausland. Über den Erwerb von Gold Standard CO2-Zertifikaten erfolgt eine vollständige Klimaneutralstellung des gesamten Portfolios durch den Schutz und die Aufforstung von Wäldern sowie durch die Unterstützung von Windkraftprojekten. Durch die Anwendung von CO2-Kompensationsmechanismen kann die Zeit bis zur energetischen Sanierung von Immobilien überbrückt und das globale Klimaziel unterstützt werden.