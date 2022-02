Aik erwirbt Wohnprojekt in Hannover

Die aik Immobilien-Investmentgesellschaft sichert sich bereits in einem frühen Stadium ein Neubauprojekt mit frei finanzierten und geförderten Wohnungen in Hannover. Verkäufer der 58 Wohneinheiten, die Ende 2023 fertiggestellt werden sollen, ist die lokal ansässige Aragon-Gruppe.

.

Bei dem erworbenen Projekt handelt es sich um ein viergeschossiges Gebäude, das in Massivbauweise im KfW 55 Standard errichtet wird. Von den insgesamt 58 Wohnungen werden 16 Wohneinheiten gefördert. Es entstehen 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Mietflächen zwischen 23 m² und 110 m². Alle Einheiten sind über Aufzüge barrierefrei erreichbar, acht Wohnungen werden rollstuhlgerecht errichtet. Es werden 32 Tiefgaragen- und 17 Außenstellplätze sowie 108 Fahrradstellplätze erstellt. Die Wärmeversorgung der Wohnanlage erfolgt über das städtische Fernwärmenetz und das Flachdach wird begrünt.



Die Wohnanlage in der Voltmerstraße 71 a ist Teil einer Quartiersentwicklung mit Studentenwohnheim, Seniorenwohnen und Gewerbeflächen im nördlich der Innenstadt gelegenen Stadtteil Hainholz. Der Wohnungsneubau bildet mit seiner Klinkerfassade den städtebaulichen Abschluss zwischen den im Süden gelegenen denkmalgeschützten Wohnhäusern und dem im Norden neu entwickelten Quartier und wurde vom Schweizer Architekten Max Dudler entworfen.



Der Standort bietet eine gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung. Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sowie Schulen sind fußläufig erreichbar. Die S-Bahnhaltestelle mit Verbindung in die Innenstadt ist 350 Meter vom Objekt entfernt.



„Wir freuen uns über den erfolgreichen Ankauf der Projektentwicklung in diesem frühen Stadium. Mit der Wohnanlage wird für Menschen in verschiedenen Lebenssituationen langfristig ein moderner und energieeffizienter Wohnraum erstellt“, kommentiert Dr. Stephan Hinsche den Ankauf. „Die Anlage erfüllt Nachhaltigkeitskriterien sowohl aus dem Bereich Umwelt als auch im sozialen Bereich, die für uns als langfristig orientierter Fonds- und Asset-Manager gleichermaßen von Bedeutung sind.“



Hannover ist ein wichtiger Wirtschafts-, Bildungs- und Messestandort und als Landeshauptstadt Sitz der wichtigsten Ministerien, Gerichte und Verwaltungseinrichtungen des Bundeslandes Niedersachsen. Für den Fernverkehr gilt Hannover sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene als wichtiges Drehkreuz.



Die Aragon-Gruppe wurde beim Verkauf von FIH Fürst Immobilien Hannover GmbH beraten.