Aik erwirbt Wohnanlage in Hannover

Die Aik Immobilien-Investmentgesellschaft hat für einen ihrer 11 Immobilienfonds, einem Individual-Spezialfonds für ein berufsständisches Versorgungswerk, eine Wohnungsanlage in Hannover mit insgesamt 121 Wohnungen angekauft. 55% der Wohnungen sind öffentlich gefördert.

Die Wohnanlage befindet im östlich gelegenen Stadtteil Hannover-Misburg und verfügt über eine gute Infrastruktur. Nahversorgungseinrichtungen sowie Schulen, Ärzte und ein Sportpark mit vielfältigem Sportangebot befinden sich in näherer Umgebung. Es bestehen gute Anbindungen mit dem ÖPNV zur Innenstadt von Hannover und an das überregionale Autobahnnetz.



Die ringförmige Wohnungsanlage in Hannover wurde im Jahr 1997 am Stadtrand errichtet. Das Grundstück ist im Norden und Osten von Grün- und Waldflächen umgeben. Die Anlage verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 7.260 m² sowie 46 Tiefgaragen- und 27 Außenstellplätze. In der Wohnungsanlage stehen insgesamt 121 Wohnungen mit Mietflächen zwischen 33 m² und 115 m² zur Verfügung, davon sind 67 öffentlich gefördert.



Hannover ist ein wichtiger Wirtschafts-, Bildungs- und Messestandort und als Landeshauptstadt Sitz der wichtigsten Ministerien, Gerichte und Verwaltungseinrichtungen des Bundeslandes Niedersachsen. Für den Fernverkehr gilt Hannover sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene als wichtiges Drehkreuz.