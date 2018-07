Aik erwirbt Wohnanlage in Elmshorn

Aik hat für ihren jüngst aufgelegten Individualfonds eines norddeutschen Versorgungswerks einen freifinanzierten Wohnkomplex erworben. Das Ensemble besteht aus drei Gebäuden, zwei Neubauten und einem Appartementhaus. Das Appartementhaus wurde im Jahr 1965 erbaut und im Rahmen der beiden Neubaufertigstellungen in 2015/2016 saniert. Die Gesamtinvestitionskosten lagen bei rd. 10 Mio. Euro.

.

Anlage mit insgesamt 81 Wohneinheiten

Der Wohnkomplex verfügt über eine Gesamtmietfläche von rd. 3.024 m², 14 Garagen, 27 Außen- und 4 Carport-Stellplätzen. Die 36 Wohneinheiten beider Neubauten verteilen sich auf Zwei- bis Drei-Zimmer Wohnungen und bieten zusätzlichen Komfort durch Balkon bzw. Terrasse. Das Appartementhaus besteht aus Ein-Zimmer Wohnungen mit insgesamt 45 Wohneinheiten und ist unbefristet an einen Mieter aus dem öffentlichen Gesundheitsbereich vermietet. Die Wohnanlage ist bis auf eine Lagerfläche und wenige Stellplätze vollvermietet.



Wohnimmobilien Spezialfonds

Der Standort befindet sich ca. 35 km nordwestlich von Hamburg. Die angespannte Wohnraumsituation in der Hansestadt unterstützt die positive Entwicklung und wachsende Bevölkerung von Elmshorn. Das Wohngebiet bietet eine gutausgebaute Infrastruktur durch die angrenzende Anbindung an die Autobahn und den öffentlichen Personennahverkehr. „Wir freuen uns über das Investment, das gut in unseren Immobilienfonds mit Spezialisierung auf inländische Wohnimmobilien passt“, so Dr. Hinsche, Sprecher der Aik Geschäftsführung. Die Anlagekriterien des Spezialfonds sind ein sicherheitsorientiertes Immobilien-Portfolio mit Schwerpunkt Wohnen in Deutschlands Groß- und Mittelstadtregionen, wobei potenzielle Investments von Stadtquartieren bis hin zu öffentlich geförderten Wohnungsbau reichen.