Aik erwirbt Rostocker Karavelle-Quartier von Prime Pitch

Die Aik Immobilien-Investmentgesellschaft hat für einen ihrer Immobilien-Spezialfonds ein Mixed-Use-Objekt im Karavelle Quartier in in direkter Wasserlage in Rostock angekauft. Verkäufer ist ein Fonds von Prime Pitch Asset Management aus den Niederlanden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das Gebäudeensemble befindet sich auf einer Halbinsel im östlichen Altstadtteil Rostocks mit direkter Wasserlage und fußläufiger Anbindung an das Stadtzentrum. Das Objekt im Gaffelschonerweg 11-15 wurde in den Jahren 2010/2011 erbaut und besteht aus drei Gebäudeteilen. Das Gebäudeensemble verfügt über eine Mietfläche von insgesamt rund 16.500 m², die sich zu gleichen Teilen auf die Nutzungsarten Büro-, Pflegeheim- und Einzelhandel aufteilen und vollständig vermietet sind. Zu den Mietern gehören u.a. Edeka, Lidl, Rossmann und Telefonica. Das Pflegeheim umfasst insgesamt 133-Betten und wird von Renafan betrieben, einem erfahrenen Betreiber von Pflegeheimen aus Berlin. Im angeschlossenem Parkhaus stehen den Mietern und Besuchern 400 Stellplätze zur Verfügung.



„Das Objekt verfügt über eine außergewöhnliche Lage und weist einen vielfältigen Mietermix auf“, so Dr. Stephan Hinsche, Sprecher der Aik Geschäftsführung. „Die Einzelhandelsflächen sind überwiegend an renommierte Unternehmen des täglichen Bedarfs vermietet und erfüllen eine wichtige Funktion in der Nahversorgung der umliegenden Bevölkerung. Damit ist eine stabile Vermietungssituation gewährleistet, die die Basis für eine langfristige Rentabilität des Objektes bildet.“



Das Gebäude wurde 2011/2012 von Delta Immobilienentwicklung entwickelt und wurde 2013 von Prime Pitch ins Portfolio übernommen. Zu diesem Zeitpunkt war der betreffende Fonds der erste Fonds, den der Initiator von Immobilieninvestitionen aus Amersfoort unter seinem eigenen Label auf den Markt brachte. Prime Pitch hat jetzt allerdings nach einigen Asset Maßnahmen beschlossen, diesen zu verkaufen. Hierzu gehörten insbesondere die Verlängerung von Mietverträgen. Darüber hinaus waren laut Prime Pitch die stark verbesserten Marktbedingungen in Deutschland ein wichtiger Grund für den Ausstieg.



„Wir freuen uns, dass wir trotz der Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona einen so erfolgreichen Verkauf auf dem aktuellen Markt erzielen konnten. Wir haben in Aik eine professionelle und solide Partei gefunden “, sagt Sjoerd van der Zandt von Prime Pitch. Im Rückblick auf die letzten 7,5 Jahre fügt Rutger Nooij von Prime Pitch hinzu: „Es ist großartig zu sehen, wie sich unsere Erwartungen in den letzten Jahren erfüllt haben und mit diesem Verkauf übertroffen wurden. Der Kauf war 2013 keine Selbstverständlichkeit. Zu dieser Zeit konnten wir unsere Investoren von der hervorragenden Qualität des Standortes und des Gebäudes überzeugen. Wir freuen uns sehr, das Vertrauen unserer Investoren mit diesem Verkauf belohnen zu können.“



CBRE hat Prime Pitch bei dieser Transaktion beraten und MKRG hat den Verkäufer rechtlich unterstützt. Die Lutter Vermögensverwaltung GmbH bleibt im Auftrag des neuen Eigentümers als Hausverwalter beteiligt.