Aik erreicht im ersten Halbjahr 2018 130 Mio. Euro Transaktionsvolumina

Aik schließt die erste Jahreshälfte ab. Nach den ersten 6 Monaten der Fondsgeschäftsjahre beträgt die Performance im Durchschnitt der 11 verwalteten Immobilien-Spezialfonds für die institutionellen Anleger aus dem Kreise der Versorgungswerke, Pensionskassen, Versicherungen und Stiftungen bereits rd. 4,5 % (BVI-Methode), und entspricht somit einer annualisisierten Performance i.H.v. rd. 9 % p.a..

130 Mio. Euro Transaktionsvolumina am Heimatmarkt

Während der ersten sechs Monate des Kalenderjahres 2018 weist die Aik bereits 6 bundesweite Ankäufe an Wirtschafts- und Metropolstandortorten auf, darunter Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Bremen und München. Bei den kaufvertraglich gesicherten Investments handelt es sich um gemischt genutzte Wohn-, Büro- und Praxis-Einheiten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 130 Mio. Euro. Somit steigt das Ankaufstransaktionsvolumina im direkten Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für das zweite Halbjahr sind weitere inländische Akquisitionen und mehrere Verkäufe von Fondsobjekten geplant.



Konstantes Vermietungsgeschäft

Die seit Firmengründung bestehende Geschäftsphilosophie legt den Schwerpunkt auf ein konstantes Vermietungsgeschäft, aus der die jahrelang wiederkehrende Performanceleistung geschöpft wird. Die Zahlen der Vermietungsleistung sprechen für sich und übertreffen die Halbjahresbilanz 2017. Mit insgesamt 122 abgeschlossenen gewerblichen Mietverträgen, verteilt auf das Bundesgebiet und Metropolen Westeuropas, und einer vertraglich vereinbarten Mietfläche von rd. 92 Tm², ergibt die Vermietungsleistung des ersten Halbjahres 2018 ein Jahresmietvolumen von 16,8 Mio. Euro. „Wir freuen uns über die konstanten Vermietungsleistungen und das stetige Wachstum. Zum Stichtag 30.06.2018 konnte der verwaltete Immobilienbestand auf 3,25 Mrd. Euro gesteigert werden“, so Dr. Stephan Hinsche, Sprecher der Geschäftsführung.