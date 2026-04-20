Aik bezieht 2.000 m² im Düsseldorfer „Loft“

Die Aik wird ihr Düsseldorfer Büro verlegen: Das Unternehmen wird von seinem linksrheinischen Standort in der Richard-Oskar-Mattern-Straße auf 2.000 m² in die Derendorfer Allee in der Düsseldorfer Innenstadt umziehen.

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Der Investmentmanager wird im Stadtteil Derendorf frisch aufgewertete, moderne Büroflächen im historischen Industriegebäude „Loft“ in der Unternehmerstadt ziehen. Das Bürogebäude ist ein 2008 fertiggestellter, durch Overdiek Architekten und deren Projektentwicklungsgesellschaft Kai 18, hochwertig sanierter Bürokomplex. Die Aik hatte Büroimmobilie in der Derendorfer Allee 8-10 in 2010 für einen Spezialfonds erworben [wir berichteten]. Aufgrund von Veränderungen im Mieterbesatz musste das Unternehmen das „Loft“ in den vergangenen Jahren modernisieren und es als Multi-Tenant-Objekt repositionieren. Laut Aik weist das Objekt jetzt weist einen hohen ESG-Standard auf, inklusive Photovoltaikanlage und elektrifizierter Tiefgaragenstellplätze.



„Bei der angemieteten Fläche handelt es sich um eine Fläche, die wir bislang für unseren größten Fonds gemanagt haben. Der Fonds hat eine zuletzt leerstehende Fläche vermietet und die Aik konnte eine attraktive Fläche nahe dem bisherigen Unternehmensstandort anmieten. Wir sind mit der gefundenen Lösung sehr zufrieden und glauben, dass wir an der neuen Adresse über einen hochattraktiven Unternehmensstandort verfügen, der uns sehr gut zu Gesicht steht. Das Loft ist hervorragend ausgestattet und bietet beste Voraussetzungen für eine produktive Arbeitsatmosphäre. Zugleich glauben wir, dass sich Mitarbeiter und Unternehmensführung mit dem attraktiven Gebäude identifizieren können – für einen Immobilien-Investor ganz sicher eine essenzielle Angelegenheit“, zeigte sich Dr. Stephan Hinsche, Sprecher der Geschäftsführung der Aik, zufrieden über den Abschluss der Mietvertragsverhandlungen und den neuen Standort.

