Aik akquiriert Frankfurter Büroinvestment

Aik hat eine Büroimmobilie im Frankfurter Stadtteil Bockenheim erworben. Das 2002 erbaute Büroobjekt hat eine Gesamtmietfläche von rd. 2.800 m². Die Gesamtinvestitionskosten der Transaktion lagen bei rd. 8,7 Mio. Euro. Der Verkäufer ist die Rinck & Co. KG.

.

Das nordwestlich gelegene Wohn- und Gewerbegebiet liegt in direkter Nachbarschaft zur „Frankfurter City West“ und bietet durch die fußläufig entfernte Anbindung an den ÖPNV eine optimale Infrastruktur sowie eine gute Autobahnanbindung. Die Lage ist geprägt von Wohn- und Gewerbeeinheiten, gemischt mit einer Vielzahl von gastronomisch internationalen Küchen, Cafés und Bars, sowie Nahversorgungseinrichtungen und Dienstleistern.



Das kubische Gebäude ist von den Architekten Gruber und Kleine-Kraneburg entworfen. Die Inhaber des Architekturbüros waren Schüler des Architektur-Lehrmeisters Oswald Mathias Unger. Der moderne Bürokomplex mit Innenatrium verfügt im Untergeschoss über Keller- und Technikräume sowie eine Tiefgarage mit insgesamt 37 Stellplätzen. Zusätzlich sind weitere 40 Stellplätze in unmittelbarer Umgebung der Immobilie angemietet, die dem Hauptmieter zur Verfügung stehen.



Die gesamte Büroimmobilie ist langfristig an ein Software-Unternehmen vermietet. „Die Nachfrage an innerstädtischen Büroflächen ist weiterhin robust, wir freuen uns daher besonders über das getätigte Investment am Top Standort Frankfurt am Main. Die moderne Liegenschaft mit guter Mietvertragsqualität passt hervorragend in die Portfolioausrichtung eines unserer westdeutschen Versorgungswerke“, so Dr. Hinsche, Sprecher der aik Geschäftsführung.