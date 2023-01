Aigner steigert Vermittlung in 2022 erheblich

Die Aigner Immobilien GmbH konnte die Anzahl der Transaktionen bei Anlageobjekten im Krisenjahr 2022 deutlich um 70 Prozent steigern. Besonders gefragt waren Mehrfamilienhäuser. Der Markt für Wohn- und Geschäftshäuser in München war auch im vergangenen Jahr ein bevorzugtes Ziel für kleinere institutionelle, semi-professionelle und private Investoren. Die Investment-Experten der Aigner Immobilien GmbH konnten 2022 in diesem Segment deutlich mehr Objekte vermitteln als im Vorjahr – davon lagen 40 Prozent in der Preisgruppe zwischen 5 und 15 Mio. Euro.

Großvolumige Projekte in dem Segment waren im Gegensatz zum Vorjahr seltener, so dass sich das Transaktionsvolumen des Unternehmens im Investmentbereich mit etwas über 100 Mio. Euro (Gesamtvermittlungsvolumen 2022: über 430 Mio. Euro) auf gleichbleibend hohem Niveau bewegt.



„Im vergangenen Jahr haben wir den Ausbau unserer Investmentabteilung forciert und konnten weitere Spezialisten hinzugewinnen. Gerade in Krisenzeiten, in denen ja trotzdem ver- und gekauft wird, erwarten Kunden eine äußerst hohe Beratungs- und Transaktionskompetenz, besonders bei Liegenschaften in bestimmten Kategorien. Dass wir unsere Vermittlungsperformance in einem durch die Krisen der vergangenen Jahre erschwerten Marktumfeld so deutlich gesteigert haben, zeigt, wie sehr Eigentümer und Investoren auf langjährige Expertise setzen“, sagt Thomas Aigner, Inhaber und Geschäftsführer der Aigner Immobilien GmbH.